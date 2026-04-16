Volodimir Zelenski, decorat în Olanda pentru „lupta pentru securitatea întregii Europe”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost decorat joi în Olanda cu Medalia Internațională a celor Patru Libertăți. Distincție acordată lui și poporului ucrainean pentru curajul demonstrat în războiul cu Rusia.
Radu Mocanu
16 apr. 2026, 12:27, Știri externe

Aflat într-o vizită oficială în Țările de Jos, președintele Volodimir Zelenski a acceptat premiul Medalia Internațională a celor Patru Libertăți, acordat de Fundația Roosevelt atât liderului de la Kiev, cât și întregului popor ucrainean.

Distincție care recunoaște lupta Ucrainei pentru libertate și democrație în contextul războiului declanșat de Rusia în 2022.

Fundația Roosevelt a precizat că acordarea acestui premiu reprezintă o recunoaștere a sacrificiului făcut de ucraineni, care „se luptă pentru securitatea întregii Europe și își apără valorile cu prețul propriilor vieți”, notează Reuters

Evenimentul de decernare a avut loc în orașul Middelburg, în prezența Regelui Willem Alexander și a premierului olandez Rob Jetten.

Premiul este inspirat de discursul din 1941 al fostului președinte american Franklin D. Roosevelt, care a definit patru libertăți fundamentale: libertatea de exprimare, libertatea religioasă, libertatea față de lipsuri și libertatea față de frică.

Ediția din 2026 a premiilor a inclus și alte personalități și organizații precum Comitetul pentru Protecția Jurnalismului pentru promovarea libertății de exprimare și activista franceză Gisele Pelicot care a primit premiul pentru libertatea față de frică. 

Fundația a anunțat că premiului pentru liberata religioasă a rămas anonim, din motive de securitate.

