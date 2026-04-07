Târgurile de Paște 2026 din România. Unde au loc cele mai importante evenimente de primăvară

Primăvara aduce în marile orașe din România numeroase târguri de Paște, care transformă spațiile urbane în locuri dedicate tradițiilor, distracției și activităților pentru toate vârstele.

De la evenimente de amploare organizate în parcuri sau piețe centrale, până la concepte urbane moderne, edițiile din 2026 sunt diverse și adaptate unui public larg.

„Easter Wonderland”, organizat în București de Primăria Sectorului 3, se desfășoară între 5 și 14 aprilie 2026, în Parcul Titan (IOR). Zona principală este transformată într-un loc dedicat familiilor, unde tradițiile sunt reinterpretate într-un stil contemporan.

Intrarea este liberă, iar programul este orientat în special către copii, și include ateliere tematice, locuri de joacă, experiențe interactive, dar și spectacole și momente artistice. Vizitatorii pot găsi, de asemenea, produse tradiționale în cadrul târgului. Conceptul pune accent pe învățarea prin joacă și pe interacțiune, îmbinând componenta educativă cu cea recreativă.

La Craiova, târgul organizat în Parcul „Nicolae Romanescu” are loc între 3 aprilie și 3 mai 2026 și își consolidează reputația de unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip din țară.

Tema din acest an, „Lumea poveștilor”, se regăsește în decorurile spectaculoase, instalațiile artistice, toate scenografiile inspirate din basme. Zona este completată de căsuțe cu produse tradiționale, obiecte handmade și preparate culinare specifice. Programul include concerte, spectacole și ateliere creative, iar accesul este gratuit pe toată durata zilei.

În Sibiu, târgul de Paște din Piața Mare se desfășoară între 3 și 14 aprilie 2026, după ce anul acesta a ajuns la ediția cu numărul 18. Evenimentul rămâne un punct de atracție important în centrul țării, fiind vizitat atât de localnici, cât și de turiști.

În acest an, partea cea mai importantă este activitățile pentru copii, cu ateliere interactive și spații creative. Oferta este completată de produse artizanale și preparate tradiționale, care contribuie la atmosfera specifică din centrul istoric.

Timișoara vine în 2026 cu un format extins al târgului de Paște, desfășurat între 27 martie și 14 aprilie. Evenimentul este conceput ca un circuit urban ce conectează principalele piețe din centrul istoric, precum Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii.

Fiecare zonă are o identitate proprie, dar toate sunt integrate într-un concept comun. Astfel, orașul devine un traseu cultural în aer liber, unde vizitatorii pot explora activități tematice, instalații artistice și spații de relaxare.

La Oradea, târgul de Paște are loc între 3 și 13 aprilie 2026 și oferă un program dedicat întregii familii. În cadrul evenimentului vor fi puse în valoare produsele tradiționale, cadourile tematice și preparatele locale, într-un decor de primăvară. Programul include spectacole, ateliere creative și o zonă expozițională, conturând un spațiu urban prietenos și orientat către comunitate.