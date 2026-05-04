Biletele de zi la Europeanul de handbal feminin, puse în vânzare. Prețurile la meciurile găzduite de Cluj și Oradea

Federația Europeană de Handbal a anunțat luni punerea în vânzare a biletelor de zi pentru meciurile din cadrul Campionatului European feminin 2026, competiție care se va desfășura între 3 și 20 decembrie și va fi găzduită de România (la Cluj și Oradea), Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.
Petre Apostol
04 mai 2026, 14:48, Sport

Inițial, organizatorii competiției au pus în vânzare doar abonamente. Începând de luni, se pot procura și bilete pentru o singură zi de competiție. Organizatorii au anunțat că nu vor fi puse în vânzare bilete pentru câte un singur meci.

Organizatorii au precizat că sistemul de bilete pe zile a fost adoptat pentru a oferi publicului acces la mai multe meciuri într-o singură sesiune, dar și pentru a eficientiza organizarea competiției.

Orașele gazdă sunt: Oradea și Cluj-Napoca (România), Katowice (Polonia), Brno (Cehia), Bratislava (Slovacia) și Antalya (Turcia).

Meciurile din faza preliminară (3-9 decembrie 2026) vor avea loc la Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice și Bratislava.

Pentru această fază, prețurile biletelor de zi sunt următoarele:

VIP: 780 lei, Categoria 1: 189 lei, Categoria 2: 130 lei, Categoria 3: 99 lei, Categoria 4: 69 lei

Un bilet de zi oferă acces la două meciuri programate în aceeași zi de competiție.

Faza din Grupele principale (10-16 decembrie 2026) se va disputa la Cluj-Napoca și Katowice, unde vor evolua cele mai bune echipe calificate din faza grupelor.

Pentru această fază, prețurile sunt:

VIP: 988 lei, Categoria 1: 239 lei, Categoria 2: 179 lei, Categoria 3: 125 lei, Categoria 4: 79 lei

În această etapă, un bilet de zi oferă acces la până la trei meciuri pe zi.

Reprezentantul firmei de ticketing, Vlad Enăchescu, a explicat luni, într-o conferință organizată cu prilejul lansării biletelor de zi, că interesul pentru competiție este ridicat.

Acesta a precizat că au fost deja vândute 1.843 de abonamente din România, echivalentul a aproximativ 6.222 de bilete.

Acesta a precizat că abonamentele VIP și cele din categoria de preț cea mai accesibilă s-au epuizat rapid.

Totodată, el a subliniat că România domină cererea de bilete, cu aproximativ 90% din vânzări, fiind urmată de Ungaria.

La Cluj-Napoca, pentru meciurile României din preliminarii, au fost deja achiziționate 912 abonamente, una dintre cele mai ridicate cereri înregistrate.

