Președintele Federației Române de Handbal: Pentru naționala feminină, obiectivul trebuie să fie Jocurile Olimpice 2028

Noul președinte al Federației Române de Handbal (FRH), Bogdan Voina, a spus luni că obiectivul echipei naționale de handbal feminin trebuie să fie calificarea la ediția din 2028 a Jocurilor Olimpice de vară, de la Los Angeles (SUA), în vreme ce reprezentativa masculină se află într-un moment zero.
sursă foto: captură video
Petre Apostol
04 mai 2026, 15:42, Sport

„Eu cred că principalul obiectiv al nostru trebuie să fie Los Angeles 2028. Obiectivul nostru trebuie să fie 2028 pentru că Jocurile Olimpice înseamnă totul. Înseamnă vârful unei performanțe. Și acolo trebuie să ne gândim cu toții. Nu trebuie să ne gândim la nu știu ce clasare (n.r. – la Campionatul European). Obiectivul trebuie să fie același și, împreună cu stafful și cu toată federația, trebuie să gândim acest traseu”, a declarat Bogdan Voina, în cadrul conferinței de lansare a biletelor de zi la Campionatul European de handbal feminin, co-găzduit de România.

Voina a vorbit și despre impactul la care se așteaptă cu privire la găzduirea competiției continentale la Oradea și Cluj.

„Nu orice jucător are ocazia să ajungă să reprezinte România la un astfel de eveniment. Este un moment unic. Însă, atunci când joci acasă, cred că este complet diferit. Cred că și obiectivul federației trebuie să fie de a face tot posibilul ca sala să fie plină. Pentru că o astfel de emulație nu face decât să crească dorința tinerilor jucători să vină în fenomen. Până la urmă, dacă România a acceptat să organizeze acest campionat european, este pentru a promova handbalul și pentru a ajunge la bază, acolo unde ne dorim cu toții cât mai mulți copii să vină în fenomen. Fetele o să primească tot sprijinul nostru. Asta vă garantez, pentru că nu trebuie să le dezamăgim. Ele trebuie în același timp să aibă tot ce au nevoie la cel mai înalt nivel pentru a performa pe teren”, a mai spus Bogdan Voina.

Echipa națională masculină, la momentul zero

În paralel, acesta a descris situația actuală a echipei naționale masculine drept una complicată, care necesită o reconstrucție din temelii.

„Pentru băieți, lucrurile nu stau neapărat foarte bine, cum bine știți. Din păcate, în această lună mai nu jucăm dubla pe care ne-o doream împotriva Norvegiei (n.r. – ultimul tur preliminar pentru Mondiale). Lucrurile trebuie regândite pentru că suntem într-un moment zero”, a afirmat președintele FRH.

De asemenea, selecționerul echipei naționale feminine de handbal, Ovidiu Mihăilă, a precizat că trebuie, în primul rând, să aibă grijă ca toate jucătoarele să ajungă sănătoase la turneul final.

„Ne dorim, în primul rând, să facem față tuturor provocărilor care ne vor aștepta până în decembrie. Cred că oricare sportiv de mic, care s-a apucat de un sport, și-a dorit să fie cel mai bun sau să ajungă cel mai bun. Ne dorim, bineînțeles, acest lucru. Dar, să nu uităm că până la a atinge un astfel de obiectiv sunt foarte multe detalii de care trebuie se ținem cont. (…) Este foarte important să avem toate fetele sănătoase și sunt convins că și ele, așa cum le-am cunoscut, își doresc. Dar trebuie să avem mare grijă cum ajungem acolo la acest Campionat European”, a spus selecționerul.

