UE va percepe o taxă de manipulare pentru coletele mici provenite din afara blocului. De când ar putea intra în vigoare măsura

Giganții comerțului online chinezesc, precum Temu și Shein, vor fi afectați de o nouă taxă privind coletele mici care ajung în UE. Taxa, una de manipulare a coletelor cu dimensiuni mici, se va adăuga la taxa vamală aplicabilă acestor articole care va intra în vigoare în luna iulie a acestui an.

Joi, Parlamentul European și Consiliul European au votat introducerea taxelor de manipulare pentru coletele mici provenite din afara blocului UE. Măsura va intra în vigoare cel târziu de la 1 noiembrie, potrivit Deutsche Welle.

Momentan, Comisia Europeană nu a stabilit cuantumul acestei taxe de manipulare, însă DW notează că aceasta ar putea fi probabil în jur de 2 euro per colet. Aceasta se va adăuga la taxa vamală de 3 euro pentru coletele care au o valoare de maxim 150 de euro.

Milioane de colete cu articole de pe platformele chinezești cu prețuri mici ajung în UE

Măsura introducerii unei taxe de manipulare a coletelor mici, pe lângă taxa vamală, vine ca răspuns la afluxul de articole care sosesc în Europa de pe platforme online chinezești ieftine, precum Shein, Temu și AliExpress.

Anul trecut, 5,9 milioane de astfel de colete au intrat în blocul comunitar, iar 90% dintre acestea au provenit din China, mai notează sursa citată.

Potrivit DW, noua taxă aprobată va fi utilizată parțial pentru angajarea unui număr mai mare de agenți vamali.

De la 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă unitară de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din state din afara Uniunii Europene. Măsura se aplică inclusiv comenzilor efectuate pe platforme populare precum Temu, Shein sau AliExpress.