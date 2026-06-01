Ce legume pot fi plantate în iunie și recoltate la sfârșitul verii. Recomandările unui expert în grădinărit

Cunoscut drept Heritage Garden Botanicals, un expert în grădinărit precizează care sunt legumele ce pot fi plantate în iunie și recoltate la sfârșitul verii, potrivit Express.

Există mai multe beneficii ale plantării semințelor în iunie. Acestea variază de la stabilirea rapidă a rădăcinilor în sol deja încălzit până la lumina din abundență de care au parte culturile.

De asemenea, plantarea în iunie elimină stresul înghețului de primăvară, permite o recoltare reușită la sfârșitul sezonului și oferă plantelor anuale, care înfloresc vara, energia necesară pentru a înflori pe tot parcursul toamnei.

7 legume ce pot fi plantate în iunie

Salata verde, plantată în luna iunie, poate asigura o aprovizionare continuă cu legume proaspete până la mijlocul verii. De asemenea, poate oferi o punte între culturile de primăvară timpurie și recoltele de toamnă.

Plantarea cepei verzi are multe beneficii acum, cum ar fi temperaturile optime ale solului. Acestea pot promite o germinare rapidă și sigură pentru o maturare rapidă.

Plantarea morvovilor poate duce la recolte mai dulci în toamnă și iarnă. De asemenea, se evită în mod natural daunele provocate de musca morcovului.

Fasolea verde este bine să fie plantată când e mai cald, pentru a fi ferită de îngheț. Semințele semănate în iunie germinează rapid, potrivit sursei.

Și plantarea dovleceilor este ideală în iunie. Aceasta asigură trecerea pericolului de îngheț, permițând solului să se încălzească.

La începutul lunii iunie, mazărea poate oferi o cultură succesivă pentru o recoltă extinsă vara.

Plantarea de varză kale poate oferi o recoltă continuă și cu randament ridicat pentru toamnă și iarnă. Semănarea semințelor în iunie poate permite plantelor să se maturizeze chiar și atunci când culturile de vară se ofilesc. Astfel, vor crește legume proaspete și foarte nutritive.