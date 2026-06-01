Prima pagină » Știrile zilei » Ce legume pot fi plantate în iunie și recoltate la sfârșitul verii. Recomandările unui expert în grădinărit

Ce legume pot fi plantate în iunie și recoltate la sfârșitul verii. Recomandările unui expert în grădinărit

Un expert în grădinărit explică ce legume pot fi plantate în luna iunie și recoltate la sfârșitul verii.
Ce legume pot fi plantate în iunie și recoltate la sfârșitul verii. Recomandările unui expert în grădinărit
Ioana Târziu
01 iun. 2026, 10:42, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cunoscut drept Heritage Garden Botanicals, un expert în grădinărit precizează care sunt legumele ce pot fi plantate în iunie și recoltate la sfârșitul verii, potrivit Express.

Există mai multe beneficii ale plantării semințelor în iunie. Acestea variază de la stabilirea rapidă a rădăcinilor în sol deja încălzit până la lumina din abundență de care au parte culturile.

De asemenea, plantarea în iunie elimină stresul înghețului de primăvară, permite o recoltare reușită la sfârșitul sezonului și oferă plantelor anuale, care înfloresc vara, energia necesară pentru a înflori pe tot parcursul toamnei.

7 legume ce pot fi plantate în iunie

Salata verde, plantată în luna iunie, poate asigura o aprovizionare continuă cu legume proaspete până la mijlocul verii. De asemenea, poate oferi o punte între culturile de primăvară timpurie și recoltele de toamnă.

Plantarea cepei verzi are multe beneficii acum, cum ar fi temperaturile optime ale solului. Acestea pot promite o germinare rapidă și sigură pentru o maturare rapidă.

Plantarea morvovilor poate duce la recolte mai dulci în toamnă și iarnă. De asemenea, se evită în mod natural daunele provocate de musca morcovului.

Fasolea verde este bine să fie plantată când e mai cald, pentru a fi ferită de îngheț. Semințele semănate în iunie germinează rapid, potrivit sursei.

Și plantarea dovleceilor este ideală în iunie. Aceasta asigură trecerea pericolului de îngheț, permițând solului să se încălzească.

La începutul lunii iunie, mazărea poate oferi o cultură succesivă pentru o recoltă extinsă vara.

Plantarea de varză kale poate oferi o recoltă continuă și cu randament ridicat pentru toamnă și iarnă. Semănarea semințelor în iunie poate permite plantelor să se maturizeze chiar și atunci când culturile de vară se ofilesc. Astfel, vor crește legume proaspete și foarte nutritive.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Reciclarea în România lui Ceaușescu. Cei trei „R” ai propagandei socialiste: recuperare, recondiționare, refolosire – obsesia economiei centralizate. Normele impuse unităților de miliție
Libertatea
Regimul alimentar pentru copiii cu vărsături. Ce au voie să mănânce și ce alimente trebuie evitate
CSID
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia