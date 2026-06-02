Prima pagină » Life-Entertaiment » Proiect SF: un oraș plutitor cu 80.000 de oameni care va face înconjurul globului la fiecare doi ani

Proiect SF: un oraș plutitor cu 80.000 de oameni care va face înconjurul globului la fiecare doi ani

Un proiect uimitor vizează construirea unui oraș plutitor care va face înconjurul lumii. Acesta va avea aproape doi kilometri lungime și va putea susține 80.000 de oameni, rezidenți, turiști și angajați. Nava uriașă va funcționa ca un oraș și va avea inclusiv școli și spitale.
Proiect SF: un oraș plutitor cu 80.000 de oameni care va face înconjurul globului la fiecare doi ani
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
02 iun. 2026, 12:03, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Proiectul futurist se numește Freedom Ship și presupune găzduirea a zeci de mii de locuitori, vizitatori și echipaj, potrivit Express. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, un spital, magazine și locuri de agrement.

Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape doi kilometri lungime și circa 250 de metri lățime, cu 30 de punți. Nava va transporta cel mult 80.000 de persoane din care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Proiectul are o valoare estimată de circa 14 miliarde de euro.

Proiect: cum va fi viața la bordul navei Freedom Ship

Nava va funcționa ca un oraș complet independent. Planurile includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese cu două etaje.

Copiii vor fi educați de la școala primară până la nivel universitar. În proiect sunt incluse și opt heliporturi.

Nava va călători în jurul lumii făcând un circuit global la fiecare doi ani. Deoarece dimensiunile sunt uriașe, nava nu va putea acosta în niciun port și va rămâne în apele internaționale.

Persoanele și proviziile vor fi transferate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate.

Proiectul este vechi, dar a fost reluat recent

Proiectul a apărut pentru prima dată în anii 1990 fiind conceput de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. Ulterior, a fost reluat și abandonat de mai multe ori în ultimele trei decenii.

Recent, el a fost asumat de Roger Gooch de la Freedom Cruise Line International. Gooch a anunțat că o echipă de 12 persoane lucrează la proiect și că interesul este puternic.

Atragerea de capital rămâne cel mai mare obstacol. Dacă vor fi găsiți banii necesari, construcția navei ar putea începe în Indonezia. Structura navei va fi realizată pe secțiuni care vor fi asamblate în larg. Totul ar putea dura patru ani.

Ulterior, orașul plutitor se va susține financiar din resurse clasice (chirii, comerț și taxe) și ar putea profita de faptul că în apele internaționale nu există reglementă fiscale.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Cum mănâncă rușii castraveții. Puțini români cunosc acest truc
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia