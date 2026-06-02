Proiect SF: un oraș plutitor cu 80.000 de oameni care va face înconjurul globului la fiecare doi ani

Proiectul futurist se numește Freedom Ship și presupune găzduirea a zeci de mii de locuitori, vizitatori și echipaj, potrivit Express. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, un spital, magazine și locuri de agrement.

Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape doi kilometri lungime și circa 250 de metri lățime, cu 30 de punți. Nava va transporta cel mult 80.000 de persoane din care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Proiectul are o valoare estimată de circa 14 miliarde de euro.

Proiect: cum va fi viața la bordul navei Freedom Ship

Nava va funcționa ca un oraș complet independent. Planurile includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese cu două etaje.

Copiii vor fi educați de la școala primară până la nivel universitar. În proiect sunt incluse și opt heliporturi.

Nava va călători în jurul lumii făcând un circuit global la fiecare doi ani. Deoarece dimensiunile sunt uriașe, nava nu va putea acosta în niciun port și va rămâne în apele internaționale.

Persoanele și proviziile vor fi transferate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate.

Proiectul este vechi, dar a fost reluat recent

Proiectul a apărut pentru prima dată în anii 1990 fiind conceput de inginerul american Norman Nixon, care a murit în 2012. Ulterior, a fost reluat și abandonat de mai multe ori în ultimele trei decenii.

Recent, el a fost asumat de Roger Gooch de la Freedom Cruise Line International. Gooch a anunțat că o echipă de 12 persoane lucrează la proiect și că interesul este puternic.

Atragerea de capital rămâne cel mai mare obstacol. Dacă vor fi găsiți banii necesari, construcția navei ar putea începe în Indonezia. Structura navei va fi realizată pe secțiuni care vor fi asamblate în larg. Totul ar putea dura patru ani.

Ulterior, orașul plutitor se va susține financiar din resurse clasice (chirii, comerț și taxe) și ar putea profita de faptul că în apele internaționale nu există reglementă fiscale.