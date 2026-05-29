Viktor Orbán cere guvernului ungar „să se abțină” după incidentul de la Galați: „Ne exprimăm simpatia față de cei răniți”

Politicianul maghiar a făcut apel la menținerea unei politici de neutralitate și a avertizat împotriva implicării în ceea ce el numește o direcție „pro-război” promovată în unele părți ale Europei.

„Ne exprimăm simpatia față de cei răniți în atacul cu dronă îndreptat împotriva României vecine. Acest incident întărește ideea că războiul reprezintă o amenințare directă pentru țările vecine. Prin urmare, solicităm guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să se abțină de la orice pas către politica pro-război promovată de anumite părți ale Europei”, a declarat fostul premier.

Reacția internațională

Presa internațională tratează incidentul dronei de la Galați cu multă seriozitate, multe publicații – în regim de breaking news, și analizează implicațiile incidentului din perspectiva securității flancului estic al NATO.

Tass a citat MEDIAFAX

Principala agenție de presă de la Moscova, TASS, a citat MEDIAFAX ca o primă reacție față de incidentul de la Galați.

”O dronă s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din orașul Galați, din estul României, a relatat Mediafax. Potrivit sursei, la impactul cu clădirea s-a produs o explozie, care a declanșat apoi un incendiu într-unul dintre apartamente, rănind două persoane. Incendiul a fost ulterior stins.

Aproximativ 70 de locuitori au fost evacuați din clădire. Anterior, Reuters a relatat că o altă dronă, care nu transporta o încărcătură explozivă, a fost descoperită și ea în nord-vestul României”, scrie presa rusă.