AXIOS: Trump a devenit recordmanul loviturilor militare. Niciun președinte SUA din epoca modernă nu a ordonat mai multe atacuri armate împotriva atâtor țări diferite

În doar un an și o lună de mandat, Trump a autorizat acțiuni militare în cel puțin șapte state — mai multe decât oricare alt președinte american recent — inclusiv Iran, Nigeria și Venezuela, țări care nu fuseseră atacate de forțele SUA anterior pentru un astfel de scop.

Această evoluție contrazice promisiunile făcute de Trump în campania electorală, când s-a poziționat ca „anti război” și ca un lider care va evita implicarea militară în străinătate, notează Axios.

Războiul din Iran se intensifică

Cea mai recentă și controversată etapă a politicii militare americane este conflictul din Iran, unde o operațiune militară comună cu Israelul, denumită „Epic Fury”, urmărește diminuarea capacităților balistice ale regimului de la Teheran și chiar schimbarea guvernului de acolo.

În urma primelor atacuri aeriene au fost ucise persoane importante din conducerea iraniană, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, declanșând un val de atacuri cu rachete și drone de răzbunare.

Casa Albă susține că Trump a epuizat toate opțiunile diplomatice înainte de lansarea acestei operațiuni și că obiectivul său este securitatea națională, însă pierderile umane, inclusiv trei militari americani în primele 24 de ore (n.r. la momentul redactării acestui material, numărul deceslor în rândul americanilor este de patru), au provocat critici dure.

Reacții politice și sociale

Decizia de a lansa lovituri militare în multiple țări a creat diviziuni profunde în rândul susținătorilor conservatori. Comentatorul de dreapta Tucker Carlson a criticat dur atacurile împotriva Iranului, numindu-le „disgustătoare și malefice”, iar numeroși influenceri MAGA rememorează declarații anterioare în care se opuneau intervențiilor de acest tip.

Mai surprinzător, oficiali din administrația lui Trump care acum susțin operațiunile militare, precum vicepreședintele J.D. Vance și directorul serviciilor de informații Tulsi Gabbard, au avut în trecut poziții critice față de astfel de războaie.