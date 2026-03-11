Prima pagină » Economic » Amenințare: Pregătiți-vă pentru ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril

Amenințare: Pregătiți-vă pentru ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril

Un lider iranian a lansat o amenințare pentru întreaga lume. Pregătiți-vă pentru ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril, a spus iranianul. Până acum, prețul a urcat până la cel mult 120 de dolari provocând numeroase efecte în întreaga lume.
Amenințare: Pregătiți-vă pentru ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
11 mart. 2026, 14:49, Economic

Iranul a spus că SUA ar trebui să se „pregătească” pentru ca prețul petrolului să ajungă la 200 de dolari pe baril deoarece perturbă transportul maritim prin Golful Persic, potrivit Sky News.

Amenințarea care vizează întreaga lume a fost lansată de comandantul militar al Iranului. El a spus că prețurile nu pot fi controlate cu „măsuri artificiale”. De asemenea, comandantul a subliniat faptul că Iranul nu va opri atacurile aeriene.

Războiul din Iran a provocat o creștere bruscă a costurilor petrolului, apropiindu-se de 120 de dolari pe baril luni pentru prima dată în aproape patru ani. Ulterior, prețul a scăzut și acum se situează la aproximativ 91 de dolari.

Criza a fost amplificată de decizia Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, care gestionează o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Prețul record pentru barilul de țiței Brent a fost de 147,50 dolari. Acesta a fost atins în iulie 2008.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Fiica lui Răzvan Simion, despre anxietate și atacuri de panică. Prin ce momente DIFICILE trece Ianca: „Exerciții și terapie”
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor