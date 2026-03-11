Amenințare: Pregătiți-vă pentru ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril

Iranul a spus că SUA ar trebui să se „pregătească” pentru ca prețul petrolului să ajungă la 200 de dolari pe baril deoarece perturbă transportul maritim prin Golful Persic, potrivit Sky News.

Amenințarea care vizează întreaga lume a fost lansată de comandantul militar al Iranului. El a spus că prețurile nu pot fi controlate cu „măsuri artificiale”. De asemenea, comandantul a subliniat faptul că Iranul nu va opri atacurile aeriene.

Războiul din Iran a provocat o creștere bruscă a costurilor petrolului, apropiindu-se de 120 de dolari pe baril luni pentru prima dată în aproape patru ani. Ulterior, prețul a scăzut și acum se situează la aproximativ 91 de dolari.

Criza a fost amplificată de decizia Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz, care gestionează o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Prețul record pentru barilul de țiței Brent a fost de 147,50 dolari. Acesta a fost atins în iulie 2008.