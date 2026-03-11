Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion

Experții avertizează că vacanțele de vară vor costa considerabil mai mult.

Dr. Amrita Sen, fondatoarea Market Intelligence la Energy Aspects, a prezentat o evaluare dură în fața Comisiei Trezoreriei din Camera Comunelor britanică. Concluzia sa a fost tranșantă.

„Toată lumea vorbește despre petrolul brut, dar prețurile combustibilului pentru avioane au depășit 300 de dolari pe baril – este o nebunie”, a declarat experta.

Prețul s-a triplat față de nivelul anterior de aproximativ 90 de dolari pe baril. Creșterea eclipsează ceea ce s-a întâmplat cu petrolul brut, potrivit Express.

„O mare parte a producției este concentrată în Orientul Mijlociu. Nu va fi posibil să o înlocuim cu alte surse”, a avertizat Sen. Ea estimează tarife aeriene mai mari pentru cel puțin următoarele două luni.

Companiile aeriene acționează deja

Industria nu a așteptat. Qantas, Air New Zealand și SAS Scandinavia au anunțat deja creșteri de tarife. Alte companii aeriene urmează să facă același lucru pe măsură ce crizа din Golf se accentuează.

Hong Kong Airlines a mers cel mai departe, anunțând suprataxe de până la 35%. Alte companii aeriene semnalează că suprataxele pentru combustibil sunt iminente.

Nu toate companiile se află în aceeași situație. IAG, grupul din spatele British Airways, a declarat că măsurile sale de acoperire împotriva riscurilor îl protejează deocamdată. Compania nu intenționează să majoreze prețurile în acest moment.

Inflația, amenințare suplimentară

Criza amenință să devieze semnificativ inflația britanică. Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară a cuantificat riscul. Dacă prețul petrolului se menține la nivelurile actuale, inflația ar putea depăși cu un punct procentual ținta. Ar ajunge la 3% în loc de 2%.

Petrolul se situează cu aproximativ 20% peste nivelul de dinaintea conflictului. Gazele naturale au crescut cu aproximativ 50%. Facturile la energie ale gospodăriilor sunt protejate deocamdată de plafonul oficial, valabil până la sfârșitul lunii iunie. Dacă situația nu se îmbunătățește până la vară, guvernul pregătește un pachet de sprijin de urgență, potrivit sursei citate.