Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, l-a acuzat sâmbătă pe președintele SUA, Donald Trump, de instigarea protestelor violente care au zguduit Iranul în ultimele săptămâni, după ce organizații pentru drepturile omului au raportat mii de morți în urma represiunii forțelor de securitate.
Liderul suprem iranian îl acuză pe Trump că a instigat protestele sângeroase din Iran
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, met with people on the occasion of the Eid al-Mab'ath in Tehran, Ali Khamenei blamed Washington for the unrest in Iran, saying US President Donald Trump a criminal for the casualties, the casualties, damages, and slander he inflicted on the Iranian nation,” amid ongoing nationwide protests in Iran and rising tensions over US threats of possible military intervention in response to Tehran’s heavy crackdown in Tehran, Iran on January 17, 2026. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
17 ian. 2026, 16:08, Știri externe

Într-un discurs rostit la Teheran, Khamenei a declarat că Statele Unite ale Americii și Israelul se află în spatele tulburărilor. „Îl considerăm pe președintele SUA criminal pentru victimele, pagubele și calomniile aduse națiunii iraniene”, a afirmat liderul suprem, potrivit Reuters, acuzând „elemente legate de SUA și Israel” că au provocat distrugeri masive, incendieri și moartea a mii de oameni.

Declarațiile par să fie un răspuns direct la mesajele recente ale lui Donald Trump, care a amenințat cu „măsuri foarte dure” în cazul executării protestatarilor.

Vineri, Trump a mulțumit însă conducerii iraniene într-o postare pe rețelele de socializare, afirmând că aceasta ar fi renunțat la execuții în masă, lucru negat de autoritățile de la Teheran.

Liderul suprem a avertizat că „infractorii nu vor rămâne nepedepsiți”.

Khamenei a susținut că Iranul „nu va târî țara într-un război”, dar a avertizat că „infractorii interni și internaționali nu vor rămâne nepedepsiți”.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie, pe fondul dificultăților economice, și s-au transformat rapid în manifestații la nivel național care au cerut sfârșitul conducerii clericale din Republica Islamică.

Potrivit grupului american pentru drepturile omului HRANA, bilanțul violențelor a ajuns la 3.090 de morți, dintre care 2.885 de protestatari, și peste 22.000 de persoane arestate.

Accesul la informații rămâne limitat, în condițiile în care autoritățile au impus întreruperi masive ale internetului.

Sâmbătă, agențiile iraniene de presă Mehr și ISNA au relatat că serviciile de internet și SMS au fost parțial restabilite, după mai multe zile de blackout. Grupul de monitorizare NetBlocks a confirmat o ușoară creștere a conectivității, la aproximativ 2% din nivelul normal.

Presa afiliată statului iranian a anunțat arestarea mai multor presupuşi lideri ai protestelor, despre care afirmă că ar fi fost implicați în „operațiuni complexe de informații”.

De asemenea, autoritățile au raportat sute de rețineri în mai multe provincii și au acuzat grupări de opoziție din exil, inclusiv Mujahedin-e Khalq, de implicare în violențe.

