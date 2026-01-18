Președintele iranian: Orice atac asupra liderului suprem înseamnă „un război total cu națiunea iraniană”

„Un atac asupra marelui lider al țării noastre echivalează cu un război total cu națiunea iraniană”, a declarat Pezeshkian într-o postare pe X.

Declarația vine la o zi după ce președintele american Donald Trump l-a numit pe Khamenei „un om bolnav” într-un interviu acordat Politico. „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”, a spus Trump.

Se pare că este pentru prima dată când Trump cere sfârșitul domniei lui Khamenei în Iran.

În postarea sa, Pezeshkian dă vina pe SUA și aliații săi pentru greutățile prin care trec iranienii.

Protestele care au început luna trecută din cauza dificultăților economice s-au transformat în demonstrații de masă împotriva regimului. S-a anunțat că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor.