Zborurile între India și China sunt reluate după o pauză de cinci ani

Zborul IndiGo 6E 1703 a plecat duminică la ora 22:00 de pe aeroportul Kolkata din India, aterizând în orașul Guangzhou din sudul Chinei aproximativ trei ore și jumătate mai târziu.

Zborurile între India și China continentală fuseseră suspendate de la începutul anului 2020, odată cu izbucnirea pandemiei de Covid-19, și au rămas suspendate după ce un conflict mortal la frontiera disputată din Himalaya a escaladat tensiunile, potrivit CNN.

Cele două țări vecine, dotate cu arme nucleare, au depus eforturi pentru a reduce tensiunile, ajungând la un acord în toamna anului trecut privind retragerea trupelor militare de-a lungul frontierei disputate și reluând dialogul la nivel înalt pentru prima dată în cinci ani.

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în India, Yu Jing, a confirmat zborul, scriind într-o postare pe X: „Zborurile directe între China și India sunt acum o realitate”.

Compania aeriană de stat China Eastern Airlines va relua, de asemenea, zborurile între Shanghai și Delhi pe 9 noiembrie, potrivit lui Yu, iar IndiGo a anunțat că va lansa un nou serviciu Delhi-Guangzhou pe 10 noiembrie.

Guvernul indian a declarat că reluarea zborurilor directe va „facilita contactul între oameni” și va contribui la „normalizarea treptată a schimburilor bilaterale”.

Zborul de duminică seara a avut 176 de pasageri la bord, a declarat directorul aeroportului din Kolkata, Pravat Ranjan Beuria, pentru agenția de știri indiană ANI.

Krishna Goyal, un pasager de la bord, a descris acest moment ca fiind „un moment foarte fericit” după cinci ani de călătorii cu mai multe escale, adesea via Singapore, pentru afaceri.

„Anterior, trebuia să schimbăm două sau trei zboruri”, a declarat el pentru ANI.

Ruta directă reconectează industriile

Ruta directă reconectează industriile textile și de iută înfloritoare din Kolkata cu piețele en-gros din sudul Chinei pe calea aerului, într-un moment în care cei doi giganți asiatici își consolidează legăturile comerciale în fața amenințărilor tarifare ale președintelui american Donald Trump.

Cei doi s-au confruntat, de asemenea, cu o atenție sporită din partea Occidentului asupra legăturilor cu Rusia, pe fondul continuării războiului din Ucraina. La începutul acestei luni, Trump a afirmat că prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a acceptat să oprească importul de petrol rusesc, o problemă care a tensionat relațiile dintre cei doi parteneri comerciali cheie – dar ministerul de externe al Indiei a declarat ulterior că nu are cunoștință de nicio asigurare dată de liderul indian.

Între timp, relațiile dintre India și China continuă să progreseze.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a efectuat în august prima sa vizită în China din ultimii șapte ani, iar ministrul chinez de externe Wang Yi a răspuns cu o vizită în India în aceeași lună.

În cadrul vizitei sale din august în China, Modi a declarat că India este „hotărâtă” să promoveze relațiile dintre cele două țări „pe baza încrederii și respectului reciproc” și a făcut referire la îmbunătățirea relațiilor dintre acestea, inclusiv la diminuarea tensiunilor de-a lungul frontierei disputate din Himalaya.