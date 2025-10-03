India și China vor relua zborurile directe după o interdicție de cinci ani

Nu au mai existat zboruri directe între cele două țări din 2020, în urma ciocnirilor mortale dintre trupele de la granița comună din Himalaya.

Însă, în ultimul an, Delhi și Beijing au depus eforturi pentru a restabili relațiile, inclusiv prin luarea de măsuri pentru a reduce tensiunile la graniță, potrivit BBC.

Joi, cea mai mare companie aeriană low-cost din India, IndiGo, a anunțat că va relua zborurile directe între orașele Kolkata și Guangzhou începând cu 26 octombrie.

Într-o declarație publicată joi, Ministerul de Externe al Indiei a afirmat că reluarea zborurilor va „facilita și mai mult contactul între oameni” din cele două țări și va contribui la „normalizarea treptată a schimburilor bilaterale”.

India și China au o frontieră neclară, lungă de peste 3.440 km, și revendicări teritoriale care se suprapun.

În 2020, trupele celor două țări s-au ciocnit în valea râului Galwan, soldându-se cu moartea a cel puțin 20 de soldați indieni și patru soldați chinezi.

A fost prima confruntare fatală dintre cele două părți din 1975 și a dus la înghețarea relațiilor.

Însă, în ultimul an, Beijingul și Delhi au luat măsuri pentru a reconstrui treptat relația deteriorată.

Oficialii de rang înalt din ambele părți au organizat mai multe runde de discuții și întâlniri.

China și India se angajează să fie „parteneri, nu rivali”

În octombrie anul trecut, India și China au convenit asupra unor acorduri de patrulare pentru a reduce tensiunile de-a lungul frontierei disputate din Himalaya.

Anul acesta, China a început să permită pelerinilor indieni să viziteze unele locuri de importanță religioasă din ceea ce numește Regiunea Autonomă Tibet, în timp ce India a reluat serviciile de vize pentru turiștii chinezi și a convenit să reia discuțiile pentru deschiderea comerțului de frontieră prin treceri desemnate.

Relația tensionată a Indiei cu SUA din cauza tarifelor punitive impuse de președintele Donald Trump a dat, de asemenea, un impuls relațiilor dintre Delhi și Beijing.

În august, ministrul chinez de externe Wang Yi a vizitat Delhi, unde a declarat că India și China ar trebui să se considere „parteneri” și nu „adversari”.

Mai târziu, în aceeași lună, ambasadorul chinez în India, Xu Feihong, a calificat SUA drept „agresor” pentru impunerea de tarife vamale ridicate asupra Indiei și a altor țări.

În august, prim-ministrul Narendra Modi a vizitat China pentru prima dată în șapte ani, cu ocazia summitului de apărare al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO). El s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele chinez Xi Jinping în marja summitului, iar cei doi și-au reiterat angajamentul față de normalizarea relațiilor dintre India și China.