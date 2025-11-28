Efectul piele de sticlă: medicul care recomandă trei produse validate științific

Dr. Christine Hall a crescut în Marea Britanie, dar și-a petrecut majoritatea vacanțelor de vară în Coreea de Sud, ceea ce i-a oferit o apreciere profundă atât pentru cultura de skincare occidentală, cât și pentru cea coreeană, notează Business Insider.

Medicul și farmacistul care ulterior a devenit specialistă în „glass skin” a declarat pentru Business Insider că îmbină produse și tehnici de îngrijire coreene și occidentale pentru a-și menține pielea luminoasă și cu un proces de îmbătrânire sănătos.

„În mod ideal, mi-aș dori acel tip de piele perfectă, luminoasă, strălucitoare”, a spus ea, dar rămâne realistă, adăugând: „Dacă ai avea o piele fără pori, pielea ta nu ar fi sănătoasă. Porii sunt anatomie normală, există acolo pentru un motiv”.

În Occident, accentul este pus pe ingrediente active puternice precum retinolul și acidul salicilic, care tratează probleme precum inflamațiile, coșurile sau liniile fine. Abordarea coreeană prioritizează întărirea barierei cutanate, stratul exterior care ne protejează de agenți patogeni și toxine.

Ritualurile de îngrijire în 13 pași nu sunt absolut necesare, a spus ea, dar există etape pe care nu le sare niciodată: „Sunt cele trei lucruri pentru care avem cele mai multe dovezi că sunt cu adevărat antiîmbătrânire”.

Vitamina C

Hall folosește dimineața un ser cu vitamina C. Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, un proces asociat cu îmbătrânirea și bolile.

Cercetările sugerează că aplicarea vitaminei C pe piele poate avea efecte antiîmbătrânire, fiind considerată capabilă să stimuleze producția de colagen, principalul element structural al pielii, pe care organismul îl produce în cantitate mai mică odată cu vârsta. Există, de asemenea, dovezi că vitamina C poate reduce petele pigmentare asociate cu îmbătrânirea și poate ajuta la protecția împotriva daunelor solare.

Hall folosește Silymarin CF Serum de la SkinCeuticals pentru piele predispusă la imperfecțiuni, deoarece a avut acnee în trecut.

Cremă de protecție solară

În fiecare dimineață, fără excepție, Hall își aplică protecție solară. Utilizează o cremă SPF 50+ pentru ten gras.

Deteriorarea pielii cauzată de razele UV poate accelera îmbătrânirea, ducând la apariția ridurilor, a petelor pigmentare și la scăderea elasticității. Cercetările arată că SPF-ul previne pătrunderea razelor UV în piele atunci când este aplicat regulat.

Este important să se folosească o protecție solară cu spectru larg care protejează atât împotriva razelor UVB, responsabile pentru arsuri, cât și împotriva razelor UVA, care duc la bronzare și îmbătrânire prematură, potrivit Skin Cancer Foundation.

Retinolul

Inițial un tratament pentru acnee, retinolul este folosit astăzi pentru cele mai comune probleme ale pielii, inclusiv pete pigmentare, pori dilatați, linii fine și riduri.

Retinolul accelerează reînnoirea celulelor pielii, ajută la deblocarea porilor și crește producția de colagen, toate acestea contribuind la o piele mai netedă și mai tânără.

Hall folosește tretinoin, un tip de retinoid care necesită rețetă în Marea Britanie, dar există numeroase produse cu retinol disponibile fără prescripție. Ea a introdus retinolul în rutina sa la vârsta de 35 de ani.

Îl folosește seara și aplică deasupra un hidratant coreean, deoarece retinolul poate provoca uscăciune și poate afecta bariera cutanată din cauza potenței sale, a spus ea. Hall este fan al cremei Madeca de la brandul coreean Centellian 24, care conține ceramide.

„Este un echilibru între ambele care într-adevăr funcționează”, a spus ea despre combinația între produse coreene și occidentale. „Cred că ambele culturi văd valoarea uneia în cealaltă”.