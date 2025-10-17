De ce a impus UE reglementări stricte cu privire la concentrația de retinol din produsele cosmetice

La 4 aprilie 2024, Comisia Europeană a publicat un amendament la Regulamentul UE privind produsele cosmetice pentru a aborda utilizarea retinolului – un derivat al vitaminei A – în produsele de îngrijire a pielii, scrie Cosmeticbusiness.

Retinolul este unul dintre cei mai eficienți agenți activi de pe piață în combaterea semnelor îmbătrânirii — cum ar fi ridurile, petele pigmentare sau pierderea fermității pielii — și, din acest motiv, este și unul dintre cele mai utilizate ingrediente în produsele cosmetice. Totuși, odată cu implementarea noilor reglementări privind concentrațiile permise, companiile au fost nevoite să-și modifice formulele pentru a se conforma normelor.

Contrar opiniei populare, noua lege nu interzice retinolul în produsele de îngrijire a pielii, ci restricționează procentul de utilizare a ingredientului .

UE limitează concentrația maximă de retinol utilizată în produsele de îngrijire a feței la 0,3% și, respectiv, la 0,05% în loțiunile de corp, în încercarea de a aborda potențiala supraexpunere a consumatorilor la vitamina A.

Mărcilor li s-au acordat trei ani pentru a-și reformula produsele existente, ceea ce sugerează că autoritățile de reglementare nu sunt prea îngrijorate de impactul utilizării retinolilor.

Este important de menționat că produsele actuale cu retinol nu sunt, în sine, dăunătoare.

Cu toate acestea, începând cu 1 noiembrie 2025, noile produse cu retinol care nu respectă aceste restricții nu pot intra pe piața UE.

Toate produsele cu retinol neconforme rămase vor fi apoi retrase de pe rafturi începând cu 1 mai 2027.

Ce soluții au găsit marile branduri de cosmetice

În acest context, brandurile caută soluții pentru a menține eficiența produselor. În cazul companiei japoneze Shiseido, aceasta a folosit inovația pentru a combina retinolul cu alți agenți activi, obținând o eficacitate egală sau chiar superioară, scrie Huffpost.

Astfel, Shiseido și-a reformulat linia emblematică Vital Perfection, combinând retinolul cu SafflowerRED, un ingredient brevetat, derivat din extractul plantei de șofrănel japonez — recunoscută pentru culoarea sa roșiatică și folosită deja anterior de brand.

Acest ingredient activ contribuie la îmbunătățirea fibroblastelor, ceea ce ajută la creșterea fermității pielii, și stimulează microcirculația, favorizând o mai bună oxigenare și nutriție celulară.

Pe lângă produsul pentru conturul ochilor, brandul a reformulat și Intensive Wrinkle Spot Treatment, integrând combinația de retinol pur și SafflowerRED. Noul produs va fi disponibil pe piață anul viitor.