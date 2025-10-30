Ai acnee? Descoperă top ingrediente eficiente în 2025 (P)

Cei care au un ten cu tendință acneică trebuie să știe că acesta necesită o îngrijire corectă. Din fericire, există câteva ingrediente care și-au dovedit eficacitatea și care oferă rezultate vizibile.

Fiecare are rolul său, dar, cu atât de multe produse împotriva acneei la îndemână, este bine de știut care sunt cu adevărat de ajutor și care trebuie evitate.

· Acidul salicilic

Multe dintre produsele de îngrijire a pielii pentru tenul cu tendință acneică conțin acid salicilic. Un beta-hidroxiacid (BHA) care acționează ca un exfoliant, acesta îndepărtează celulele moarte și ajută la prevenirea blocării porilor. Este, de asemenea, foarte eficient în a reduce formarea punctelor negre.

Aplicat direct pe piele, acidul salicilic calmează rapid inflamația, umflăturile și roșeața. Produsele cu acid salicilic curăță porii în profunzime, reduc excesul de sebum și contribuie la regenerarea celulară, inclusiv la diminuarea ridurilor, a liniilor fine sau a cicatricilor superficiale.

· Acidul azelaic

Descoperă acidul azelaic: un aliat natural, cu puteri antibacteriene și antiinflamatorii pentru pielea ta. Ajută la prevenirea acumulării de keratină, o proteină care poate bloca porii.

Recomandat în îngrijirea celor care se confruntă cu acnee, rozacee sau hiperpigmentare, acidul azelaic contribuie la îmbunătățirea vizibilă a aspectului pielii, oferindu-i luminozitate.

· Acidul glicolic / acidul lactic

Acidul lactic este un alfa-hidroxiacid (AHA) cu efect exfoliant, care ajută la îndepărtarea celulelor moarte, estompează petele pigmentare și contribuie la reducerea liniilor fine și a ridurilor. E bun pentru orice tip de ten, chiar și pentru cel sensibil.

Ingredientul se găsește frecvent în produsele cosmetice uzuale, dar și în tratamentele profesionale de îngrijire a pielii. Acidul lactic este mai delicat decât acidul glicolic și are un beneficiu suplimentar față de alți alfa-hidroxiacizi: ajută la atragerea umidității în piele, acționând și ca hidratant.

· Vitamina C

Banala vitamină C este un antioxidant cu proprietăți antiinflamatorii. Eroul pielii cu tendință acneică, acesta reduce vizibil roșeața și calmează inflamația. Epiderma pielii, adică stratul vizibil cu ochiul liber, conține niveluri ridicate de vitamina C, nutrient cu rol în protejarea și regenerarea pielii. De vreme ce acneea este o afecțiune puternic inflamatorie, care poate fi agravată de factori de stres din mediul înconjurător, vitamina C are un rol important în ameliorarea acesteia.

· Retinolul

O altă vitamină benefică pentru tenul cu tendință acneică este retinolul. Un derivat al vitaminei A, retinolul are efecte pozitive asupra pielii predispuse la acnee, fiind un ingredient frecvent recomandat de dermatologi. E vital pentru o piele sănătoasă, stimulând producția de colagen și elastină. În plus, oferă protecție împotriva infecțiilor, reduce pigmentarea și protejează pielea împotriva uscării.

Factori de risc precum dezechilibrele hormonale (mai ales cele legate de hormoni androgeni) pot influența severitatea acneei, iar retinolul poate contribui la gestionarea acestora prin acțiunea sa asupra celulelor pielii.

În ciuda faptului că fiecare dintre aceste ingrediente și-a dovedit eficacitatea, combinarea lor necesită atenție. Ingrediente puternice precum acidul salicilic, adapalenul și acidul azelaic pot fi prea dure, uscând sau iritând pielea

Pentru a evita aceste reacții, este de preferat să încerci mai întâi un produs cu o concentrație mai redusă a ingredientelor active. În plus, înainte de începerea unei rutine de îngrijire, apelează la sfaturile unui dermatolog.

Nu uita să fii răbdător și să oferi oricărei soluții împotriva acneei cel puțin patru săptămâni pentru a-și face efectul. Uneori, pot trece câteva luni sau mai mult până când pielea începe să se curețe.‌

Este bine de știut că multe dintre aceste ingrediente pot face pielea mai sensibilă la soare, prin urmare se recomandă folosirea protecției solare.

La fel de importante sunt hidratarea și alimentația corectă pentru a nu agrava acneea. Un stil de viață echilibrat, inclusiv o dietă săracă în alimente procesate și bogată în nutrienți, pot reduce tendința glandelor sebacee de a produce sebum în exces, un contribuitor major la acnee.

Cel mai important, ca să-ți îngrijești bine tenul, trebuie să-l cunoști. Pentru asta ai la îndemână SPOTSCAN+, un instrument util, bazat pe inteligență artificială și dezvoltat în colaborare cu medici dermatologi, care te poate ajuta să obții rutina de îngrijire potrivită pentru tenul cu tendință acneică.

