Ghid complet pentru românii care vor să cumpere apartamente în Dubai (P)

De ce Dubai reprezintă o oportunitate atractivă pentru cumpărători români în 2025?

Dubai, cu economia sa dinamică și viziunea inovatoare, devine o destinație de top pentru românii care doresc să cumpere apartamente, oferind un mix ideal între profitabilitate și stil de viață premium. Orașul oferă oportunități unice, cu randamente de 8–13% din chirii și o apreciere a capitalului de până la 20% anual.

În prima jumătate a anului 2025, piața imobiliară din Dubai a înregistrat vânzări record de peste 36 miliarde de euro, reflectând o cerere solidă din partea investitorilor europeni, inclusiv români. Orașul este perceput tot mai mult ca un ecosistem care îmbină luxul, sustenabilitatea și siguranța investițiilor, oferind o platformă ideală pentru diversificarea portofoliilor imobiliare.

Specialiștii din domeniu estimează că piața imobiliară din Dubai va continua să crească într-un ritm de 8–9% anual, impulsionată de diversificarea economică și creșterea populației. Această tendință este susținută de factori macroeconomici precum scăderea dependenței de petrol, investițiile masive în turism și dezvoltarea sectorului financiar.

Dubai oferă taxe zero pe proprietate și venituri din chirii, reducând semnificativ povara fiscală pentru investitori. Un alt avantaj este Golden Visa, obținută prin investiții de minimum 465.000 EUR, care oferă rezidență pe termen lung și acces la servicii educaționale și medicale de top. Astfel, tot mai mulți români aleg Dubai nu doar pentru investiții, ci și ca destinație de relocare.

Pașii pentru cumpărarea unui apartament în Dubai

Pentru a cumpăra un apartament în Dubai, este recomandat un proces structurat, începând cu evaluarea clară a nevoilor și obiectivelor de investiție. Zonele cu cerere ridicată, precum Downtown Dubai, oferă apartamente cu chirii stabile datorită proximității față de atracții precum Burj Khalifa, unde randamentele pot ajunge la 13%.

Experții prognozează că până în 2027 aceste zone vor înregistra o creștere a chiriilor cu aproximativ 12%, impulsionată de turism și de evenimentele internaționale. O recomandare frecventă este orientarea către proprietățile off-plan (în fază de proiect), care pornesc de la aproximativ 200.000 EUR și oferă planuri de plată fără dobândă, eșalonate pe până la șase ani – reducând presiunea financiară inițială.

Randamente, facilități și oportunități

Apartamentele cu facilități premium – precum gym-uri private, cluburi pentru copii sau spa-uri, tind să genereze randamente superioare, cu rate de ocupare de peste 95%. În cartiere precum Business Bay, randamentele pot atinge 13%, susținute de creșterea sectorului de afaceri și de prezența corporațiilor internaționale.

Analizele predictive bazate pe inteligență artificială arată că, până în 2030, chiria medie ar putea crește cu aproximativ 5% anual, susținută de expansiunea demografică și de economia diversificată a Emiratului.

Securitate și reglementări

Un aspect esențial al siguranței investițiilor este sistemul escrow, reglementat de Dubai Land Department, care protejează cumpărătorii și asigură transparență totală în derularea tranzacțiilor. În plus, Golden Visa continuă să fie un instrument valoros pentru cei care investesc peste 465.000 EUR, oferind beneficii suplimentare și stabilitate juridică.

De asemenea, strategiile de închiriere sezonieră pot crește veniturile cu până la 20% în perioadele de vârf, o opțiune atractivă pentru investitorii care urmăresc maximizarea randamentelor.

Stil de viață și sustenabilitate

Dubai oferă un stil de viață multicultural, cu peste 200 de naționalități, infrastructură modernă și facilități de top. Zone precum Dubai Creek Harbour integrează spații verzi, tehnologii sustenabile și proiecte aliniate la strategia Dubai 2040, creând un mediu eco-friendly cu costuri reduse de energie.

Se estimează că până în 2030 aceste zone vor deveni un nou standard pentru locuințele urbane, cu o creștere a valorii proprietăților de 15–30%. Totodată, orașul oferă școli internaționale și spitale de clasă mondială, ceea ce îl face atractiv atât pentru investiții, cât și pentru relocare.

Tendințele pieței imobiliare din Dubai

Cererea pentru proprietăți sustenabile și inteligente este în creștere, iar digitalizarea joacă un rol tot mai important în procesul decizional. Se estimează că peste 70% dintre proiectele viitoare vor include tehnologii smart home, contribuind la scăderea costurilor cu până la 20%.

Conform prognozelor, piața imobiliară din Dubai va crește cu aproximativ 5,6% în 2025, ajungând la o valoare estimată de 52,32 miliarde de euro până în 2030, cu o rată medie anuală de creștere (CAGR) de 5,1%. Randamentele din chirii se vor menține în intervalul 8–13%, iar valorile proprietăților din zonele cheie ar putea crește cu 15–30%.

Concluzie

Dubai rămâne una dintre cele mai sigure și profitabile piețe imobiliare pentru investitorii români. Fără taxe pe proprietate, cu infrastructură modernă, siguranță juridică și perspective economice stabile, orașul continuă să atragă tot mai mulți cumpărători din Europa.

În 2025, achiziția unui apartament în Dubai nu mai este doar o investiție financiară, ci și o decizie strategică pentru diversificarea portofoliului și pentru asigurarea unui venit pasiv pe termen lung.