Reduceri de personal la eMAG: aproximativ 100 de angajați vor fi concediați

Retailerul online eMAG a început un proces de concedieri care va afecta aproximativ 3% din angajați, potrivit informațiilor confirmate de companie. Măsura face parte dintr-un proces de reorganizare internă menit să eficientizeze activitatea grupului și să susțină dezvoltarea pe termen lung, transmite Economedia.
Victor Dan Stephanovici
02 apr. 2026, 13:40, Economic

Potrivit datelor disponibile, compania Dante International SA, care operează platforma eMAG, avea 3.191 de angajați în 2024, cel mai recent an pentru care au fost raportate date financiare. Reducerea anunțată a echipei cu aproximativ 3% înseamnă că circa 100 de persoane vor fi afectate de concedieri. Compania nu a precizat în mod public ce departamente sunt vizate de această măsură, mai arată Economedia.

Reprezentanții eMAG spun că restructurarea vine în contextul creșterii accelerate a companiei din ultimii ani și al necesității de a construi un model de business sustenabil pe termen lung. Potrivit companiei, ecosistemul eMAG a ajuns la peste 11 milioane de descărcări ale aplicației, aproximativ 7 milioane de clienți și peste 64.000 de selleri activi. „Această dimensiune vine cu responsabilitatea construirii unui business sustenabil financiar pe termen lung și organizat eficient față de milioanele de clienți, miile de selleri și parteneri la nivel regional”, au transmis reprezentanții companiei.

eMAG afirmă că reorganizarea nu schimbă strategia de dezvoltare a platformei în Europa de Sud-Est.Potrivit companiei, comerțul online reprezintă în prezent aproximativ 11% din piața totală de retail din regiune, în timp ce în piețele mature ponderea este de aproape 40%, ceea ce indică un potențial ridicat de creștere. Reprezentanții companiei spun că angajații afectați de concedieri vor primi sprijin în perioada de tranziție.

