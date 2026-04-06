Trump amenință cu închisoarea un jurnalist care a dezvăluit operațiunea de salvare a unui aviator

Declarațiile lui Trump, făcute în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, au reprezentat o escaladare semnificativă a atacurilor administrației asupra presei, potrivit Reuters.

În ultimele săptămâni, președintele s-a plâns în privat consilierilor săi că acoperirea mediatică a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului a fost prea negativă.

Trump și aliații săi au criticat public modul în care au prezentat știrile unele organizații de presă.

După ce un avion de vânătoare american a fost doborât vineri deasupra Iranului, mai multe instituții media au raportat că unul dintre cei doi piloți aflați la bord a fost recuperat cu succes de forțele de salvare americane.

„Renunțați sau mergeți la închisoare”

Trump a afirmat că dezvăluirea a pus în pericol securitatea operațiunii de salvare a celui de-al doilea pilot, deși acesta a fost în cele din urmă recuperat cu succes.

„Nu am vorbit despre primul timp de o oră. Apoi cineva a divulgat ceva, iar noi sperăm să găsim persoana care a făcut acest lucru. Căutăm cu mare insistență persoana care a divulgat informația”, a spus Trump.

„Vom merge la compania media care a publicat informația și le vom spune: «Este o chestiune de securitate națională, renunțați la ea sau mergeți la închisoare»”.

Mai multe instituții media au relatat despre salvarea primului aviator într-un interval scurt de timp, printre care The New York Times, CBS News și Axios.

Casa Albă nu a răspuns imediat când a fost întrebată la ce reporter se referea amenințarea lui Trump.

Președintele Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, a postat luna trecută pe X că posturile de televiziune care difuzează „știri false” au acum șansa de a „corecta cursul înainte de reînnoirea licențelor”.

Remarcile sale au fost însoțite de o captură de ecran a unei postări de pe Truth Social a lui Trump de mai devreme în aceeași zi, în care acesta susținea că „ziarele și mass-media de joasă speță vor de fapt ca noi să pierdem războiul”.