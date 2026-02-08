Prima pagină » Politic » Oana Țoiu merge la Londra pentru întâlniri cu oficialii britanici și cu românii din Regat. Sprijinul pentru Ucraina, pe lista discuțiilor

Oana Țoiu merge la Londra pentru întâlniri cu oficialii britanici și cu românii din Regat. Sprijinul pentru Ucraina, pe lista discuțiilor

Agenda deplasării cuprinde discuții la nivel diplomatic, întâlniri cu parlamentari britanici și contacte cu românii stabiliți în Marea Britanie.
Oana Țoiu merge la Londra pentru întâlniri cu oficialii britanici și cu românii din Regat. Sprijinul pentru Ucraina, pe lista discuțiilor
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Maria Miron
08 feb. 2026, 11:18, Politic

Vizita de lucru are loc luni și marți și face parte din demersurile de consolidare a dialogului politic și a cooperării bilaterale dintre România și Regatul Unit, unul dintre partenerii strategici ai României.

La Londra, șefa diplomației române se va întâlni cu omologul britanic, Yvette Cooper. Discuțiile anunțate de Ministerul de Externe vizează întărirea relațiilor dintre cele două țări, colaborarea economică, sprijinul pentru Ucraina, dar și teme legate de securitatea regională și cea euroatlantică.

Dialog politic și comunitar

Pe agenda ministrului se află și întâlniri cu membri ai grupului interparlamentar pentru România din Parlamentul britanic, pentru a discuta o colaborare mai strânsă între legislatorii din cele două țări.

Programul include, de asemenea, o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Londra, prilej pentru abordarea problemelor și priorităților românilor stabiliți în Regatul Unit.

Agenda academică

Oana Țoiu va vizita Universitatea Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română finanțat de Guvernul României, și va participa la o dezbatere la Colegiul Trinity despre politica externă, crizele actuale și rolul României în întărirea securității regionale.

La centrul britanic de analiză Chatham House, ministrul român va prezenta poziția României privind securitatea europeană, amenințările hibride și întărirea capacității de reacție la nivel regional și transatlantic. Oana Țoiu va participa și la conferința „London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, găzduită de Ambasada României la Londra.

MAE, despre scopul vizitei

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, „vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor cu Regatul Unit și dialogul cu românii din diaspora”, iar deplasarea „reconfirmă angajamentul României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide”.

Recomandarea video

BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA
G4Media
Mitul mașinii „conduse de o bătrânică, până la piață și-napoi”. Riscuri când cumperi o mașină SH: Câte au kilometri „lucrați”
Gandul
REVIN NINSORILE în România și temperaturile scad drastic! Avertisment ANM de vreme rece, vânt și polei
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor