Cererea mondială pentru energia rusă este în creștere, anunță Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat marți că Rusia primește un număr mare de cereri pentru furnizarea de energie, în condițiile în care piața internațională trece printr-o criză care este într-o continuă intensificare, notează Reuters.

„Acum, că lumea a intrat cu încredere pe calea unei crize economice și energetice destul de grave, care se agravează zi de zi, piața și condițiile de piață în domeniul energiei și resurselor energetice s-au schimbat complet. Există un număr imens de solicitări pentru achiziționarea resurselor noastre energetice din surse alternative. Negociem, negociem în așa fel încât această situație să corespundă cât mai bine intereselor noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Piața globală a petrolului a fost grav afectată de blocarea strâmtorii Ormuz, cauzate de începerea Războiului din Orientul Mijlociu. Pe fondul blocării rutei care era tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol, Rusia generează venituri de miliarde din exporturile sale de materii prime.

„Rusia este marele câștigător al noului război din Orientul Mijlociu. La nivelul actual al prețurilor, Moscova poate obține aproximativ 50 de miliarde de dolari venituri suplimentare pe an doar din petrol și gaze”, a spus Matthias Schepp, președintele Camerei de Comerț Exterior Germano-Ruse.