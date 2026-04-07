Rusia, marele câștigător al războiului din Orientul Mijlociu: miliarde în plus din petrol și gaze

„Rusia este marele câștigător al noului război din Orientul Mijlociu”, a declarat pentru dpa Matthias Schepp, președintele Camerei de Comerț Exterior Germano-Ruse.

Profiturile Rusiei din exporturile de petrol, gaze și îngrășăminte depășesc 10 miliarde de euro pe lună, a precizat organizația.

Rusia beneficiază de creșterea prețurilor globale la materiile prime, deoarece folosește alte rute de export. Toate acestea ar putea „aduce Rusiei un câștig neașteptat la o scară istorică”, a spus Matthias Schepp, la Moscova.

Prețul petrolului Brent a urcat la începutul săptămânii la peste 111 dolari pe baril, cu aproape 40 de dolari mai mult decât înainte de izbucnirea războiului. Bugetul Rusiei depinde în mare măsură de vânzarea de petrol, fiind construit pe o estimare de 59 de dolari pe baril.

„La nivelul actual al prețurilor, Moscova poate obține aproximativ 50 de miliarde de dolari venituri suplimentare pe an doar din petrol și gaze”, a mai transmis Camera de Comerț Exterior Germano-Rusă.

Rusia folosește încasările din vânzarea materiilor prime pentru a-și finanța războiul din Ucraina.