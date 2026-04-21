Un oficial guvernamental rus vizitează Coreea de Nord

Anunțul vizitei a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne, Irina Volk, care a precizat că pe agenda întâlnirilor se află teme legate de colaborarea bilaterală în domeniul forțelor de ordine.

„Vor fi analizate aspectele cooperării dintre cele două țări în domeniul aplicării legii”, se arată în mesajul publicat de Volk pe Telegram, citat de Reuters.

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au intensificat ca urmare a începerii Războiului din Ucraina. Apropierea dintre Moscova și Phenian a fost consfințită prin semnarea Tratatului de Parteneriat Strategic Cuprinzător în 2024.

Actul prevede colaborarea militară între cele două state, iar în virtutea acestui tratat, Coreea de Nord a sprijinit Rusia cu soldați în campaniile militare din Ucraina.

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că Coreea de Nord a trimis mii de soldați în Rusia. Seulul raportează că cel puțin 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alte mii au fost răniți în conflict.