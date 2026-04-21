Un oficial guvernamental rus vizitează Coreea de Nord

Ministrul de Interne al Federației Ruse, Vladimir Kolokoltsev, vizitează Coreea de Nord pentru discuții oficiale privind cooperarea în domeniul aplicării legii între cele două state aliate. Vizita vine pe fondul apropierii continue dintre cele două state de la începutul Războiului din Ucraina.
Radu Mocanu
21 apr. 2026, 03:01, Știri externe

Anunțul vizitei a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne, Irina Volk, care a precizat că pe agenda întâlnirilor se află teme legate de colaborarea bilaterală în domeniul forțelor de ordine. 

„Vor fi analizate aspectele cooperării dintre cele două țări în domeniul aplicării legii”, se arată în mesajul publicat de Volk pe Telegram, citat de Reuters

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au intensificat ca urmare a începerii Războiului din Ucraina. Apropierea dintre Moscova și Phenian a fost consfințită prin semnarea Tratatului de Parteneriat Strategic Cuprinzător în 2024. 

Actul prevede colaborarea militară între cele două state, iar în virtutea acestui tratat, Coreea de Nord a sprijinit Rusia cu soldați în campaniile militare din Ucraina. 

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că Coreea de Nord a trimis mii de soldați în Rusia. Seulul raportează că cel puțin 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alte mii au fost răniți în conflict. 

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor