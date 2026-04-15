Valeriu Munteanu (deputat AUR): „USR mărește masiv prețul la apă. Jalonul 4 din PNRR devine pretext pentru scumpiri în lanț la energie și utilități”

„Jalonul 4 din PNRR prevede adoptarea unei legi prin care România introduce un nou mecanism economic pentru resursele de apă. Mai concret, statul este obligat să aplice principiul „recuperării costurilor”, adică să acopere investițiile în infrastructura de apă – estimate la peste 23 de miliarde de lei – prin tarife, contribuții și penalități aplicate utilizatorilor. Problema nu este reforma în sine, ci modul brutal în care Guvernul vrea să o aplice: direct pe spinarea românilor și a economiei”, a declarat deputatul AUR.

În acest context, responsabilitatea politică revine direct miniștrilor implicați în acest proces, respectiv Dragoș Pîslaru și Diana Buzoianu, care coordonează implementarea jaloanelor din PNRR și reforma sistemului de gospodărire a apelor.

„USR încearcă să prezinte această măsură ca pe o obligație externă, inevitabilă. Adevărul este că Jalonul 4 nu obligă România să aplice șocuri tarifare. Acesta prevede o reformă echilibrată, etapizată și adaptată realităților sociale. Alegerea de a împovăra cetățenii aparține integral Guvernului și miniștrilor care gestionează acest proces.”

Potrivit deputatului AUR, interpretarea actuală a Guvernului transformă o obligație tehnică într-o explozie de tarife, cu efecte în lanț asupra întregii economii.

„Creșterea prețului la apa brută va lovi direct în producătorii de energie, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica. De aici, efectul este inevitabil: crește costul energiei, cresc facturile pentru populație și scade competitivitatea economiei românești.”

Deputatul AUR atrage atenția că Guvernul ignoră complet componenta de „suportabilitate” prevăzută chiar în logica Directivei Cadru Apă și în documentele de fundamentare ale reformei. „Nu poți vorbi despre reformă când ignori impactul social. Nu poți cere sacrificii românilor fără să tai risipa din sistem. Iar astăzi, în loc de responsabilitate, vedem doar o fugă de răspundere și o transferare a costurilor către cetățeni.”

AUR propune soluții clare și responsabile:

• Aplicarea etapizată a Jalonului 4, pe o perioadă extinsă, astfel încât impactul asupra populației și economiei să fie minim și controlabil;

• Protejarea sectoarelor strategice, prin tarife diferențiate și plafonate pentru producătorii de energie și agricultură, pentru a evita scumpiri în lanț;

• Finanțarea mixtă a investițiilor în apă, prin fonduri europene, buget de stat și parteneriate, nu exclusiv prin creșteri de tarife suportate de cetățeni.

„Nu putem transforma PNRR într-un instrument de taxare masivă a românilor. Reforma apei trebuie făcută inteligent, nu prin șocuri economice. Apa este o resursă vitală, nu o sursă de profit bugetar”, a subliniat Valeriu Munteanu.

AUR va solicita transparență totală asupra proiectului legislativ și va interveni ferm în Parlament pentru a corecta orice prevedere care riscă să transforme această reformă într-o povară insuportabilă pentru cetățeni.