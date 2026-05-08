Silviu Răzvan Avram, propus pentru suspendare de la Hidroelectrica: inculpat pentru luare de mită

Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica va fi convocată pe 29 mai 2026 pentru a vota suspendarea lui Silviu Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere al companiei, în contextul în care acesta are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită aflat pe rolul Curții de Apel București.
Andreea Tobias
08 mai 2026, 14:52, Economic
Ministerul Energiei a inițiat procedura după ce Silviu Răzvan Avram a fost trimis în judecată pentru luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 din Codul Penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Dosarul nr. 6631/2/2025 se află pe rolul Secției I Penale a Curții de Apel București, fiind înregistrat în octombrie 2024, conform Ministerului Energiei.

Avram este inculpat și în două dosare conexe: unul privind măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară și unul vizând verificarea măsurilor asiguratorii.

Ce prevede propunerea de suspendare

Ordinea de zi a AGA din 29 mai va fi suplimentată cu propunerea de aprobare a unui act adițional la contractul de mandat al lui Avram, prin care acesta să fie suspendat până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Dacă în termen de 90 de zile de la aprobarea actului adițional nu se pronunță o hotărâre definitivă, Ministerul Energiei poate solicita revocarea sa din Consiliul de Supraveghere.

Ce se întâmplă dacă refuză

Dacă Avram refuză să semneze actul adițional aprobat de AGA, poate fi revocat imediat pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de mandat.

