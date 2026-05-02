Oamenii și animalele se confruntă cu o criză ascunsă a fertilității, avertizează oamenii de știință

Cercetătorii avertizează că pesticidele, poluanții, materialele plastice și substanțele chimice persistente ar putea contribui la o criză „silențioasă” a fertilității, potrivit ScienceAlert.

Într-o nouă analiză, o echipă de toxicologi și biologi susține că „o gamă diversă de poluanți, combinată cu presiunea crescândă exercitată de agravarea schimbărilor climatice” amenință fertilitatea, biodiversitatea și sănătatea la scară globală.

Acest lucru este valabil atât pentru oameni, cât și pentru numeroase alte animale, precum mamiferele marine, păsările, peștii, nevertebratele și reptilele.

În doar jumătate de secol, populațiile de animale sălbatice de pe Pământ au scăzut cu mai mult de două treimi, iar poluanții și schimbările climatice sunt considerate cauze semnificative ale acestui declin.

În același timp, ratele de infertilitate umană par, de asemenea, să fie în creștere atât la bărbați, cât și la femei. Deși nimeni nu știe exact de ce se întâmplă acest lucru, unii oameni de știință au arătat cu degetul spre proliferarea substanțelor chimice care perturbă hormonii în viețile noastre.

În prezent, există pe piață peste 1.000 de substanțe chimice sintetice care pot imita sau bloca hormonii naturali – și acestea sunt doar cele despre care știm.

Conform unor estimări, doar 1% din toate substanțele chimice sintetice au fost supuse unor evaluări de siguranță suficiente.

Substanțele chimice considerate periculoase

În cadrul studiului, cercetătorii au comparat minuțios modul în care rezultatele privind sănătatea și fertilitatea la diverse grupuri de animale erau asociate cu schimbările climatice sau cu substanțele chimice sintetice.

Insecticidele, de exemplu, sunt substanțe chimice concepute pentru a ucide insectele care dăunează culturilor și sănătății umane.

Infamul insecticid DDT este unul dintre puținele despre care știm cu certitudine că are efecte negative asupra sănătății și reproducerii la anumite animale și la anumite concentrații.

Există dovezi că DDT a scăzut ratele de fertilitate în rândul unor mamifere marine, iar aceste rate au crescut constant de când substanța chimică a fost interzisă la nivel internațional.

În același timp, substanțele chimice „veșnice”, sau PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice), au fost asociate cu scăderea ratei fertilității la om, iar unii dintre acești compuși sunt recunoscuți ca perturbatori ai sistemului endocrin.

Acest sistem produce și distribuie hormoni – mesageri chimici care contribuie la îndeplinirea unor funcții esențiale în organism, de la creștere și dezvoltare până la metabolism și reproducere.

Informațiile ascunse de către companii

Încă din anii 1970, companiile știau că unii compuși PFAS erau toxici pentru oameni, dar au ascuns acest lucru de public. Unele angajate însărcinate expuse la concentrații ridicate ale acestor compuși au suferit avorturi spontane sau au născut copii cu malformații congenitale. Mai mulți dintre acești compuși au fost interziși.

Substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin (EDC) pot persista și se pot acumula în mediu pentru o perioadă foarte lungă de timp. Deoarece sunt atât de puternice, este posibil ca, chiar și la niveluri scăzute de expunere, acestea să aibă un impact semnificativ asupra organismului animalelor.

O altă potențială catastrofă planează asupra impactului microplasticelor asupra sănătății, acestea putând, de asemenea, perturba sistemul endocrin.