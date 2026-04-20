Criză politică și în Slovenia: premierul admite că nu poate forma un guvern

Prim-ministrul interimar al Sloveniei, Robert Golob , a recunoscut luni că partidul său nu a reușit să formeze un guvern, ceea ce ar putea deschide calea pentru revenirea populistului Janez Janša, relatează Politico.

Mișcarea liberală pentru Libertate a lui Golob a câștigat alegerile naționale de luna trecută la o marjă extrem de mică , obținând 29 din cele 90 de locuri din parlamentul sloven, dar nu a reușit să obțină o majoritate guvernamentală.

După o lună de discuții eșuate pentru formarea coaliției, Golob a declarat că a informat-o pe președinta slovenă, Nataša Pirc Musar, că partidul său s-a resemnat să conducă opoziția parlamentară.

Janša, al cărui Partid Democrat Sloven a obținut 28 de locuri în alegerile de luna trecută, urmează să încerce acum să formeze un guvern de coaliție de dreapta.