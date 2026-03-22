Criză de carburant în Slovenia. Cozi la pompe, armata aduce combustibil, restricții până la noi dispoziții

Duminică, Slovenia a impus restricții temporare la achizițiile de combustibil. Persoanele fizice pot alimenta maxim 50 de litri pe zi, conform Reuters.

Persoanele juridice și fermierii au un plafon de 200 de litri. Restricțiile rămân în vigoare până la noi dispoziții.

Măsura vine după ce Petrol, cea mai mare companie slovenă de distribuție a petrolului, s-a confruntat cu penurie. Cozile la stațiile sale de benzină au crescut semnificativ în ultimele zile. Multe stații Petrol din toată Slovenia au fost închise duminică.

Armata, trimisă să aprovizioneze stațiile de benzină

Prim-ministrul Robert Golob a asigurat că Slovenia dispune de suficient combustibil. „Depozitele sunt pline și nu vor exista penurii”, a declarat el. Problema, spune Golob, este transportul combustibilului către stații. Armata va folosi cisterne proprii pentru a ajuta distribuitorii.

Guvernul a cerut comercianților să raporteze zilnic situația stocurilor. Măsuri suplimentare pot fi impuse dacă situația nu se îmbunătățește.

Legătura cu războiul din Iran

Criza slovenă este legată parțial de conflictul din Iran și de temerile privind aprovizionarea globală cu petrol. Stocarea transfrontalieră a carburantului a accelerat golirea pompelor locale.

„Nu credeam că va fi legat atât de repede de evenimentele din Iran”, a declarat un turist elvețian aflat în Ljubljana, citat de Reuters.

Stațiile grupului maghiar MOL au rămas deschise, dar au limitat și ele achizițiile la 30 de litri pentru persoane fizice.

Context: alegeri și criză în aceeași zi

Restricțiile au fost impuse chiar în ziua alegerilor parlamentare din Slovenia. Prim-ministrul liberal Robert Golob se confruntă cu populistul de dreapta Janez Jansa. Criza combustibilului a devenit brusc unul dintre subiectele zilei de vot.