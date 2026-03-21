În plin scandal de corupție, Slovenia își alege viitorul prim-ministru

Rezultatul acestora va determina dacă actualul prim-ministru, Robert Golob, liderul partidului de centru-stânga Mișcarea pentru Libertate, își poate păstra funcția sau o poate ceda principalului său rival, Janez Janša, liderul partidului de opoziție conservator Partidul Democrat Sloven (SDP), care conduce în prezent în sondaje la o marjă mică.

Între timp, cu doar câteva zile înainte de alegeri, Slovenia a fost lovită de un scandal de corupție de mare amploare care viza discreditarea prim-ministrului, dar care a afectat în principal ratingurile liderului opoziției.

Scandalul Black Cube

Campania electorală slovenă s-ar fi putut desfășura calm și neobservată dacă nu ar fi existat un scandal care a implicat compania privată de informații israeliană Black Cube, pe care actualul guvern o suspecta că se amestecă în cursă.

Cu doar câteva zile înainte de vot, Black Cube a fost surprinsă distribuind online videoclipuri care îl discreditau pe actualul prim-ministru Robert Golob. Videoclipurile au surprins conversații care ar fi dezvăluit corupție în cadrul guvernului.

„Faptul că o agenție privată de informații din Israel este implicată în supraveghere sub acoperire și interceptări în acest caz indică ceva profund îngrijorător”, a declarat Robert Golob săptămâna aceasta, subliniind că incidentul „ridică îngrijorări serioase cu privire la integritatea proceselor democratice din Slovenia”.

Apelul către Ursula von der Leyen

În timp ce se afla la Bruxelles pe 19 martie pentru un summit, prim-ministrul sloven a făcut apel la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să implice UE în anchetă.

Într-o scrisoare consultată de Politico, el a afirmat că „ingerența unei companii private străine constituie o amenințare hibridă clară la adresa Uniunii Europene și a statelor sale membre”.

Scandalurile de corupție nu sunt o noutate în politica slovenă. Fostul prim-ministru sloven Janez Janša, în prezent principalul rival al lui Robert Golob în alegeri, a fost implicat în acestea în numeroase ocazii. În 2014, politicianul a fost chiar condamnat la doi ani de închisoare pentru acuzații de corupție: a fost acuzat că a acceptat o mită substanțială în legătură cu o tranzacție cu o companie de apărare finlandeză. Cu toate acestea, instanța a respins ulterior acuzațiile.

De altfel, informații despre o întâlnire între reprezentanții Black Cube și Yanša au apărut acum online. Cu toate acestea, scopul unei astfel de întâlniri și dacă aceasta a avut loc în realitate rămân neclare. Partidul Democrat-SDP al lui Yanša a negat acuzațiile de colaborare cu Black Cube, anunțând intenția sa de a intenta un proces.

Impactul în sondajele de opinie publică

Între timp, incidentul a avut deja un impact asupra sondajelor de opinie publică. Scandalul a lovit și mai puternic opoziția: potrivit RTV Slovenija, sprijinul pentru SDP a scăzut cu 5 puncte procentuale (pp) în ultima săptămână, ajungând la 18,9% (în sondajul precedent, partidul s-a bucurat de un sprijin de 23,9%). Și ratingurile Mișcării pentru Libertate au scăzut, dar cu doar 1 punct procentual, ajungând la 18,5%. În sondajele Politico, decalajul dintre partide s-a redus: conform acestor date, SDP conduce acum Mișcarea pentru Libertate cu doar 5 puncte procentuale.

Susținătorii cursului liberal al lui Robert Golob îl consideră pe Janez Janša, care pledează pentru controale mai stricte la frontieră, un aliat al președintelui american Donald Trump și al premierului ungar Viktor Orbán.

Tabăra de centru-stânga se teme că sosirea sa va aduce noi atacuri asupra presei independente, o presiune sporită asupra sistemului judiciar și utilizarea activă a retoricii anti-elită în politicile publice. Mai mult, în timp ce sub Robert Golob țara a recunoscut statul palestinian, dacă Janez Janša, un susținător renumit al Israelului, ajunge la putere, poziția țării față de Orientul Mijlociu s-ar putea schimba radical.

Cu toate acestea, nu se așteaptă nicio schimbare drastică în politica noilor autorități slovene față de Rusia, indiferent de rezultatul alegerilor viitoare. Spre deosebire de Ungaria și Slovacia, Slovenia este ferm hotărâtă să continue sprijinul pentru Ucraina – toate partidele majore susțin Kievul.

Totuși, chiar dacă partidul lui Janez Janša câștigă, cel mai dificil proces pentru dreapta (precum și pentru stânga, în cazul în care va câștiga) va fi formarea coalițiilor. Conform previziunilor, șase sau șapte partide reprezentând spectre politice diferite vor putea depăși pragul electoral de 4% necesar pentru reprezentarea parlamentară.