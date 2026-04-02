Furturi și crime în Bangladesh, India, Pakistan

În Bangladesh, sindicatele ilegale fură combustibil în miez de noapte și atacă vehiculele de transport pentru a face stocuri, potrivit unei asociații comerciale a proprietarilor de benzinării, citate de Washington Post.

Lucrătorii pompelor de benzină din Bangladesh, din India vecină și Pakistanul apropia – au fost uciși în furturi de combustibil sau în atacuri motivate de furie din cauza lipsei de provizii, au declarat autoritățile.

Iar în Filipine, săptămâna trecută, mii de lucrători din transporturi au intrat în grevă pentru a protesta față de creșterea prețurilor la motorină.

„Este o nebunie. Este intolerabil”, a declarat luni Rashed Al Mahmud Titumir, consilier al prim-ministrului Bangladeshului, într-un interviu acordat, ridicând vocea exasperată. „Unde este conștiința globală pentru a rezolva această criză?”

Guvernele din Asia și-au redus drastic rezervele

Guvernele din Asia și-au redus drastic rezervele fiscale pentru a înlocui importurile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, care au fost blocate sau distruse de Iran ca represalii pentru campania de bombardamente a SUA și Israelului.

Multe țări au făcut achiziții costisitoare pe așa-numita piață spot ca să mențină aprovizionarea cu energie constantă și au absorbit majoritatea șocurilor de prețuri cu subvenții.

Însă, având în vedere incertitudinea privind progresul negocierilor dintre Washington și Teheran și indiciile că Statele Unite se pregătesc pentru o invazie terestră , aceste eforturi de atenuare ar putea să nu fie sustenabile, avertizează analiștii.

Se așteaptă și mai multe dificultăți, pe măsură ce volatilitatea petrolului și gazelor începe să crească costurile sau să provoace penurii de alimente și alte mărfuri.

Creșterile bruște ale prețurilor stimulează violența. Mai ales în zonele sărace

Cercetările arată că creșterile bruște ale prețurilor la combustibili stimulează adesea violența, în cadrul comunităților și împotriva guvernelor, mai ales atunci când protecțiile precum subvențiile sunt retrase, a declarat Idean Salehyan, profesor de științe politice la Universitatea din North Texas.

„Dacă am menținut prețurile petrolului peste 100 de dolari pe baril și acestea durează până în aprilie, posibil chiar și în mai, atunci vom asista la o instabilitate cronică reală”, a spus Salehyan.

Și în Australia a crescut furtul de combustibil. Francezii fac blocade

Deși țările cu mai multă sărăcie sunt cele mai vulnerabile, națiunile mai bogate nu sunt imune. Asociațiile comerciale din Australia spun că furtul de combustibil a crescut cu până la 50% în unele locații. Șoferii francezi de camion fac blocade în orașele mari săptămâna aceasta pentru a solicita asistență suplimentară pentru combustibil.

Totuși, țări precum Bangladesh, cu peste un sfert din cei 175 de milioane de locuitori ai săi trăind în sărăcie, sunt cele unde riscul de insecuritate este cel mai mare.

Bangladesh importă aproximativ 95% din energie

Printre cele mai dens populate țări din lume, Bangladesh importă aproximativ 95% din energia sa și depinde în mare măsură de transporturile care trec prin Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă îngustă care este acum blocată de război.

Guvernul din Bangladesh a menținut în mare parte aprovizionarea constantă, dar cumpărăturile panicate și stocarea ilegală golesc benzinăriile.

Șoferii nervoși au format cozi care se întind pe câțiva kilometri și, deoarece pompează mai mult combustibil, stațiile se golesc după doar câteva ore, ceea ce stârnește o panică și mai mare, a declarat Md Najmul Haque, președintele Asociației Proprietarilor de Pompe de Benzină din Bangladesh.

Sindicatele ilegale care acumulează combustibil pentru a-l vinde pe piața neagră au agravat situația, a remarcat Haque.

În fiecare zi, sunt raportate atacuri în cele aproximativ 3.000 de stații de alimentare cu combustibil din țară, a declarat Haque.

În nordul Bangladeshului, un grup de motocicliști a bătut atât de rău un angajat al unei benzinării încât a ajuns la spital. Într-un district la est de capitala Dhaka, șoferii care fuseseră întorși fără combustibil s-au întors după lăsarea nopții pentru a-i trage pe angajații benzinăriei într-un canal.

În weekend, în districtul vestic Narail, șoferul de camion, Sujat Ali, a fost arestat în cazul uciderii lui Nahid Sardar, managerul benzinăriei.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că, după ce nu i s-a dat combustibil, Sujat l-a așteptat pe Nahid să-și termine tura, apoi l-a călcat cu camionul. Poliția a declarat că Sujat a susținut în timpul interogatoriului că a așteptat opt ​​ore pentru combustibil.

Rabiul Islam, proprietarul benzinăriei lui Nahid, a declarat într-un interviu că livrările au fost inconsistente de la începutul războiului din Iran și s-au oprit complet în timpul recentei sărbători de Eid. Toți cei 6.000 de litri de benzină pe care stația i-a primit sâmbătă se epuizaseră înainte de sosirea lui Sujat.

„A fost foarte insuficient”, a spus Rabiul. „Nu am putut să-i mulțumim pe toți.” Nici măcar în timpul pandemiei de covid sau al protestelor naționale care au răsturnat guvernul Bangladeshului în 2024, violența nu a fost atât de puternică, potrivit lui Haque, președintele asociației. El a spus că este îngrijorat că lucrurile se vor înrăutăți. Unii muncitori s-au confruntat cu amenințări că benzinăriile lor vor fi incendiate, a spus el. Mulți cer să demisioneze. „Ce le putem spune?”, a întrebat el. El a implorat guvernul să desfășoare personal de securitate.

Forțele paramilitare păzesc depozitele. Ministrul Justiției trimite „tribunale mobile”

Plafonarea prețurilor la combustibil a fost impusă, restricționând cantitatea pe care fiecare șofer o poate achiziționa, a spus el. Ministerul Afacerilor Interne a ordonat weekendul trecut o forță paramilitară să păzească depozitele de combustibil. Ministerul Justiției trimite tribunale mobile pentru a-i urmări penal pe cei care fac provizii de combustibil și a recuperat unele stocuri ilegale.

Totuși, dacă războiul se prelungește pe termen nelimitat, va fi „foarte dificil” să protejăm oamenii de presiunile inflaționiste, a spus Titumir.

Bangladesh plătește deja triplul plății față de acum un an pentru subvenționarea fiecărui metru cub de gaz natural lichefiat (GNL), potrivit lui Shafiqul Alam, cercetător principal în Bangladesh la Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară, cu sediul în SUA. Pentru a menține aceste subvenții, guvernul solicită peste 2,5 miliarde de dolari în finanțare nouă de la creditori precum Banca Mondială.

„Dacă prețurile rămân ridicate, guvernul va trebui fie să reducă importurile, fie să crească prețurile”, a spus Shafiqul. Ambele ar pregăti terenul pentru o insecuritate sporită.

Alte țări se află pe marginea unei prăpastii similare. Până acum, Indonezia a menținut subvenții substanțiale pentru combustibili, dar s-ar putea să nu fie capabilă să facă acest lucru dacă deficitul său continuă să crească. Revoltele au izbucnit în mod constant în țară din cauza șocurilor prețurilor la combustibili, inclusiv chiar în 2022 .

Pakistan – angajații benzinăriilor au fost împușcați

Gul Nawaz Afridi, președintele Asociației Dealerilor de Petrol din provincia Khyber Pakhtunkhwa din nord-vestul Pakistanului, a declarat că este îngrijorat de cât timp va putea guvernul să mențină subvențiile. „Știm că oamenii pot deveni violenți oricând împotriva proprietarilor și angajaților benzinăriilor”, a spus el.

La începutul lunii martie, un angajat al unei benzinării din orașul Sialkot, din nord-estul țării, a fost împușcat mortal după ce a refuzat cererea unui motociclist de a umple niște canistre cu combustibil, a anunțat poliția.

Pe măsură ce criza energetică se prelungește, costurile vor fi suportate în mod disproporționat de țările sărace, aflate departe de epicentrul conflictului, a spus Titumir, și acestea nu vor fi doar economice.

Ales cu doar câteva săptămâni înainte ca SUA și Israelul să înceapă atacurile comune asupra Iranului, planurile guvernului din Bangladesh de reformă și investiții în infrastructura publică au fost deraiate.

„Suntem pedepsiți”, a spus Titumir, „pentru ceva în care nu am avut niciun rol.