Lia Olguța Vasilescu: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, acolo ar fi fotografia lui Bolojan

„Dacă ar fi să dăm definiția crizei cred că, dacă ne-am uita în dicționar, acolo este fotografia lui Ilie Bolojan”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Ea a explicat ce este o criză și cum se declanșează aceasta.

„Deși ai niște indificatori foarte buni, ai și niște datorii, cum au și alte țări europene cu economii mai puternice decât noi, te duci la Bloomberg și spui că economia ta este în colaps. Și de aici se informează toate marile agenții de rating. Și apoi vii acasă și crești TVA, deși știi ce s-a întâmplat în 2011 și ce cădere a fost, până în momentul în care în 2015 a venit o guvernare PSD care a scăzut TVA. Și crești taxele locale până la triplare, deși ai 5,2 milioane de români în sărăcie. Și pierzi locuri de muncă, aproximativ 54.000 de locuri de muncă în ultimele luni. Și scazi salarii, astfel încât scazi și puterea de cumpărare”, a spus primarul Craiovei.

Social-democrata spune că în ultimele nouă luni datoria publică a crescut.

„Asta ne spune fiecare zi Ilie Bolojan și toți influencerii care sunt în jurul lui că fac reforme și că trebuie să scadă datoria publică. Băieți, de când nu v-ați mai uitat pe cifre? Datoria publică a crescut în ultimele 9 luni la 125 de miliarde în plus”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

„El zice că pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit într-o cămară. Dar în cămară aia nu a fost nici o oglindă ca să se uite în ea și să vadă că șobolanu ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român”, a mai declarat ea.