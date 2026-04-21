Mesajul îngrijorător al unei mari companii aeriene pentru pasagerii care și-au rezervat zboruri pentru vacanța de vară

O mare companie aeriană a trimis un mesaj public pentru pasagerii care și-au rezervat bilete de avion pentru vacanța de vară. Mesajul se referă la unele zboruri anulate sau modificate ca urmare a crizei combustibililor. Călătorii sunt sfătuiți să caute informații despre zbor pe internet.
Foto: Pexels
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 15:39, Economic

KLM a transmis un mesaj important tuturor pasagerilor care vor călători cu avioanele companiei în lunile mai, iunie, iulie și august, potrivit Express. Pasagerii au fost avertizați că trebuie să „țină evidența zborului lor planificat prin intermediul MyTrip”.

„KLM a făcut o serie de ajustări la programul său de zbor pentru luna următoare. Acest lucru se referă la un număr limitat de zboruri în Europa care, din cauza creșterii costurilor kerosenului, nu mai sunt viabile din punct de vedere financiar. Nu există lipsă de kerosen. KLM va opera cu 80 de zboruri dus-întors mai puțin către și dinspre Schiphol, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din zborurile sale europene din această perioadă. Pasagerii afectați de aceste modificări vor fi reprogramați pe următorul zbor disponibil. Deoarece acestea sunt destinații pe care KLM le deservește de mai multe ori pe zi – cum ar fi Londra și Düsseldorf – călătorii pot fi de obicei cazați rapid. Îi sfătuim pe pasageri să își urmărească zborul planificat prin intermediul MyTrip”, au explicat reprezentanții companiei la solicitarea Express.

KLM My Trip este portalul online oficial al companiei aeriene, dar și aplicația mobilă care permite pasagerilor să gestioneze rezervările, să verifice detaliile zborului, să selecteze locuri, să facă upgrade și să solicite rambursări. Pasagerii se conectează folosind codul de rezervare și numele de familie pentru a modifica itinerariile sau a adăuga servicii.

Reprezentanții companiei au mai anunțat că monitorizează situația din Orientul Mijlociu și că vor anunța din timp alte modificări.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, pentru complicitate la contrabandă într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor