Prima pagină » Politic » Becali aruncă bomba despre negocierile pentru Guvern

Deputatul George Becali a declarat că Eugen Tomac și Alexandru Nazare s-ar număra printre variantele analizate pentru funcția de prim-ministru.
Oana Antipa
21 mai 2026, 21:22, Politic
Becali a afirmat la Antena 3 că președintele Nicușor Dan ar putea opta pentru Eugen Tomac „dacă vrea un premier care să îl asculte”, iar pentru Alexandru Nazare „dacă vrea un guvern capabil”.

El a exclus varianta numirii Deliei Velculescu, despre care a spus că „sigur nu va fi” premier.

Întrebat despre alte nume vehiculate, inclusiv cel al lui Radu Burnete, Becali a spus că nu face speculații și că a prezentat doar informațiile pe care le are.

Becali a făcut declarațiile în contextul negocierilor privind formarea viitorului guvern.

Eugen Tomac este europarlamentar și lider al PMP, fiind considerat apropiat de fostul președinte Traian Băsescu. Alexandru Nazare a ocupat anterior funcția de ministru al Finanțelor și este văzut ca o variantă tehnocrată cu experiență economică și administrativă. Delia Velculescu este economist în cadrul Fondului Monetar Internațional și a făcut parte din echipele FMI implicate în programe financiare internaționale, inclusiv în Grecia.

