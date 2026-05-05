George Becali a ajuns la Parlament: Am venit să votez moțiunea

„Eu am venit să votez moțiunea și cu asta basta”, le-a spus reporterilor Becali.

El crede că moțiunea va trece.

George Becali a fost întrebat și despre variante de premier, în cazul în care Ilie Bolojan va fi schimbat.

„Eu am și eu un singur vot și am venit să-l exercit. Nu știu eu cine-i premier, cine va fi premier. Hai, mă, vedeți-vă de treabă cu tâmpenile astea, mă. Ce Georgescu premier? Băi, văi, voi sunteți și voi oamenii, în toată firea. Văd pe la televizor Georgescu premier. Ăla săracul e cu un picior în partea aialaltă și voi îl faceți premier”, a mai spus Becali.