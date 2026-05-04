Șoșoacă supune la vot poziția S.O.S. privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Formațiunea nu votează

Lidera SOS România a precizat că sondajul se desfășoară luni, până la ora 00:00, iar rezultatul va sta la baza poziției politice a formațiunii. Potrivit acesteia, consultarea vizează atât membrii partidului, cât și susținătorii din afara acestuia.

„Consider că este momentul ca cetățenii să își asume deciziile. Vom centraliza toate opțiunile exprimate și vom comunica rezultatul final, în funcție de care ne vom stabili poziția”, a declarat Șoșoacă pentru Gândul.

Aceasta a susținut că moțiunea ar avea ca efect polarizarea opoziției, afirmând că votul ar plasa partidele fie de partea AUR și PSD, fie de partea PNL, USR și UDMR.

Șoșoacă a reiterat că S.O.S. România nu se va asocia politic cu niciuna dintre aceste formațiuni și a indicat că nu va vota moțiunea.