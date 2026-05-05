Mircea Fechet, declarație surprinzătoare înainte de votul moțiunii: Îndrăznesc să spun că PNL nu va face o propunere de prim-ministru

Există șanse mari ca acest Guvern să fie răsturnat prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, spune la RFI deputatul PNL Mircea Fechet.

El precizează în nume personal că scenariul unui Guvern minoritar nu mai există astăzi pentru partidul său. Parlamentarul nu exclude însă ca PNL să susțină un Cabinet minoritar PSD. El mai afirmă că liberalii nu vor face o propunere de premier la consultările de la Palatul Cotroceni, dacă acest Guvern pică în urma moțiunii de cenzură.

Mircea Fechet se așteaptă ca moțiunea de cenzură PSD-AUR să treacă.

„Cred că, din păcate, există șanse mari ca acest Guvern să fie răsturnat prin moțiunea de cenzură. Până la urmă, matematica e una singură și dacă ne uităm la numărul mare de semnături și presupunând că și în situația în care o parte din acei parlamentari s-ar răzgândi, tot rămâne un număr copleșitor de mare de parlamentari care și-au pus în gând să răstoarne acest Guvern, însă trebuie să așteptăm până se numără toate bilele din urne și încă nu mi-am pierdut speranța că astăzi s-ar putea să avem o surpriză plăcută”, spune Fechet.

Deputatul PNL precizează în nume personal că scenariul unui Guvern minoritar nu mai este de actualitate pentru partidul său.

„Scenariul unui Guvern minoritar este spulberat astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că dacă ar fi existat înțelegere pentru un astfel de Guvern, nu am fi fost astăzi puși în situația în care să rămânem fără Cabinet. Deci este un scenariu care cel puțin pică din punctul de vedere al PNL (…). Astăzi, nu mai există, aș îndrăzni să spun, deși încerc să nu-mi dau cu părerea în numele colegilor mei și în legătură cu niște lucruri pe care nu le-am discutat încă în partid”.

Mircea Fechet declară că „există și scenariul în care PNL să susțină un Guvern minoritar din care să nu facă parte. Dacă tot e atât de greșit tot ce a făcut primul-ministru Bolojan până acum, cred că am putea să le acordăm șansa celor care ne-au contestat atât de mult în ultimele luni să arate ceea ce sunt în stare să facă și PSD-ul să își asume o guvernare rapid, începând de săptămâna viitoare, dacă se poate (…). Sigur nu am susține vreodată un Guvern din care să facă parte AUR”.

Deputatul PNL spune că partidul său nu ar face o propunere de prim-ministru, dacă acest Guvern va fi demis în urma moțiunii de cenzură: „Îndrăznesc să spun că PNL nu va face o propunere de prim-ministru, pentru că noi am avut un prim-ministru, el a fost numit în baza unui protocol politic semnat între cele patru partide și nășit de către președintele Nicușor Dan, protocol de care s-a ales praful”.