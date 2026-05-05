Șoșoacă: Parlamentarii SOS România vor vota pentru căderea Guvernului

Aflată în Parlament, Diana Șoșoacă a declarat că partidul a realizat sondaje atât în țară, cât și în străinătate, pentru a vedea ce cred alegătorii, iar prin votul majorității, s-a ajuns la concluzia că Parlamentarii SOS România vor vota la moțiunea de cenzură pentru căderea Guvernului Bolojan.

„Cei mai mulți au spus că vor să pice Bolojan pentru că este cel care și-a bătut joc de pensionari, de copii, de studenți, de mame, de persoanele cu dizabilități și că trebuie la un moment dat să plece și acest om”, a declarat Șoșoacă.

„Apoi a existat și o altă opinie majoritară care menționa așa dacă românii vor vedea că după această moțiune vor ajunge în aceeași situație cu un guvern PSD-PNL, eventual AUR și UDMR, vor vedea că este aceeași mizerie, pentru că toată lumea spune PSD-PNL, aceeași mizerie, drept pentru care parlamentarii SOS România vor vota pentru căderea guvernului Bolojan”, a declarat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă spune că a vrut să participe la redactarea moțiunii de cenzură, însă AUR a refuzat-o, pe motiv că documentul era deja redactat de PSD și AUR.

„Deci opoziția s-a unit cu puterea, nu o parte a opoziției. Ceea ce înseamnă că pentru noi a fost o alegere destul de ingrată, pentru că atât eu cât și colegii mei am promis că niciodată nu ne vom uni cu PSD-U, PNL, USR-ul și UDMR-ul”, a declarat Șoșoacă.

Reamintim că astăzi este o zi „de foc” în Parlamentul României, pentru că moțiunea de cezură inițiată de PSD și AUR se votează pentru demiterea Guvernului Bolojan. Documentul moțiunii a fost semnat de 250 de parlamentari, iar moțiunea trebuie să strângă 233 de voturi pentru a trece.

Potrivit Camerei Deputaților, Grupul Parlamentar SOS România numără 15 membri.