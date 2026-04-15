Marea Britanie: Firme de avocatură îi învață pe migranți să pozeze în homosexuali ca să obțină azil

Acordarea de azil în Regatul Unit este un proces greoi, care necesită timp, răbdare și perseverență pentru solicitant, însă cineva s-a gândit să creeze un shortcut: viza pe motive de persecuție sexuală.

Cu alte cuvinte, pozezi că ești homosexual și că ești persecutat în țara ta. Aplici apoi în Marea Britanie și primești viză de ședere fără probleme – o anchetă explozivă, sub acoperire, a BBC, în care se arată cum procesul de acordare a vizei de ședere în Regat pe motiv de persecuție sexuală este pe cât de ingenios, pe atât de sofisticat și bine pus la punct.

Mii de lire sterline pentru consilieri care te învață să pozezi în gay pentru viză

O industrie alcătuită din firme de avocatură și consultanți care știu exact cum să-și consilieze clienții să pozeze în persoane aparținând comunității LGBT.

În schimbul unor mii de lire sterline.

Cei care solicită astfel de vize sunt cei cărora vizele de student sau turistice le-au expirat, relatează BBC, mai degrabă decât imigranții sosiți în țară pe ambarcațiuni mici sau prin rute ilegale, adică 35% din totalul cererilor de azil, care, în 2025, au depășit 100.000.

Reporterii BBC s-au dat drept studenți din Pakistan și Bangladesh, cu vize pe cale să expire, pentru a testa disponibilitatea acestor intermediari.

Rezultatele arată un sistem bine pus la punct, în care „nu există nimeni real” și „aceasta este metoda pe care o adoptă toată lumea”.

„Șansele de refuz sunt foarte mici”

Potrivit investigației, o firmă de avocatură a cerut până la 7.000 de lire sterline pentru a construi o cerere falsă de azil, promițând că „șansa de refuz din partea Ministerului de Interne era foarte mică”.

Alți intermediari ofereau pachete mai ieftine. Un avocat s-a oferit să ajute contra 1.500 de lire sterline, la care se adăugau încă „2.000-3.000 de lire sterline” pentru fabricarea probelor.

„Nu există niciun control dacă persoana este gay”

O consilieră în imigrație, identificată drept Tanisa, i-a spus reporterului: „Nu există niciun control pentru a afla dacă persoana este gay. Principalul lucru este ceea ce spui. Trebuie doar să le spui că sunt gay și aceasta este realitatea mea.”

Aceasta a insistat că folosirea identității sexuale ca pretext pentru cererea de azil nu este un caz izolat:

„Sunt o mulțime de organizații aici unde sunt oameni ca tine care nu sunt gay, dar solicită viză. Nu ești singurul.”

„Nu există nimeni real”

Într-o discuție telefonică, aceeași consilieră a fost și mai directă: „Ascultă-mă. Nu există nimeni real. Există o singură cale de ieșire pentru a trăi aici acum și aceasta este metoda pe care o adoptă toată lumea.”

Ea a explicat că întregul proces presupune memorarea unei povești inventate pentru interviul oficial: „Eu sunt aici să pregătesc totul pentru tine, dar în cele din urmă tu ești cel care trebuie să meargă acolo.”

Dovezi fabricate: fotografii, scrisori, relații inventate

Reporterului i s-a promis un „pachet cuprinzător” care includea: fotografii la evenimente LGBT, scrisori de susținere, dovezi fabricate ale unor relații.

„Îți voi da o scrisoare de la cineva… iar persoana respectivă va scrie că a avut relații sexuale fizice cu tine”, a explicat consiliera.

Aceasta a susținut că are peste 17 ani de experiență în astfel de practici.

Rețea extinsă și complicități

Investigația arată că fenomenul nu se limitează la consultanții juridici. Au fost identificate și alte metode de susținere a cererilor false, inclusiv simularea unor probleme medicale.

Unii solicitanți ar fi mers la medici de familie prefăcându-se deprimați sau chiar „mințind despre faptul că sunt seropozitivi” pentru a obține documente justificative.

„Nimeni nu este gay aici”

Reporterii au participat și la o întâlnire a unui grup care se prezintă drept organizație de sprijin pentru solicitanții de azil LGBT. În realitate, participanții au recunoscut că multe dintre identitățile declarate sunt false.

„Majoritatea oamenilor de aici nu sunt homosexuali”, a spus un participant.

Un altul a fost și mai tranșant: „Nimeni nu este gay aici. Nici măcar 1% nu este gay. Nici măcar 0,01% nu este gay.”

Sistem greu de verificat

Ancheta arată că astfel de fraude sunt greu de depistat, deoarece sistemul de azil se bazează în mare parte pe declarațiile solicitantului și pe probele prezentate.

Consilierii implicați exploatează această vulnerabilitate, construind dosare aparent credibile, dar bazate pe informații false.

Investigația ridică semne de întrebare serioase despre integritatea sistemului de azil și despre modul în care autoritățile pot identifica și combate astfel de practici.

Datele oficiale și mărturiile individuale indică o creștere semnificativă a cererilor de azil pe baza orientării sexuale în Marea Britanie, în paralel cu suspiciuni privind folosirea abuzivă a acestui mecanism.

Date oficiale: creștere și rată mare de aprobare

În 2023, au fost analizate 3.430 de cereri de azil LGBT, iar aproape 1.400 de noi cereri au fost depuse pe acest criteriu.

Aproximativ 42% dintre acestea au venit de la cetățeni pakistanezi, deși aceștia reprezintă doar 6% din totalul solicitanților de azil.

În același timp, aproape două treimi dintre cereri au fost aprobate în prima etapă, ceea ce arată o rată ridicată de succes.

Autoritățile au observat și o creștere generală a cererilor de azil din partea migranților din Pakistan, Bangladesh și India, în special în rândul celor veniți inițial cu vize de studiu sau muncă.

Mărturie: „m-a sfătuit să inventez o poveste”

Un fost solicitant de azil, identificat drept Ali, susține că a fost îndrumat de un avocat să mintă pentru a rămâne în Marea Britanie.

„M-a sfătuit să inventez o poveste cum că sunt gay pentru a solicita azil”, a spus acesta.

El afirmă că i s-a recomandat chiar să obțină dovezi medicale false: „M-a sfătuit să merg la medicul de familie și să demonstrez că sufăr de depresie… Nu am luat de fapt pastilele, dar ea a insistat să obțin medicamentul.”

Pentru a-și susține cazul, a participat la evenimente LGBT și a făcut fotografii:

„Am mers la marșuri Pride și la cluburi gay de peste 10 ori, la instrucțiunile avocatului.”

Costurile au depășit 10.000 de lire, iar cererea a fost în final respinsă.

Cazuri similare: „au obținut azil mințind”

Ali susține că alții au avut mai mult succes:

„Trei dintre prietenii mei au reușit să obțină azil mințind… s-au căsătorit în Pakistan, și-au adus soțiile aici și acum au copii”.

Reacția autorităților

Ministerul de Interne avertizează că astfel de practici sunt ilegale: „Depunerea unei cereri de azil care implică înșelăciune este o infracțiune”.

Reprezentanții instituției subliniază: „Orice încercare de a utiliza în mod abuziv protecțiile (…) este deplorabilă” și insistă că „fiecare cerere este evaluată riguros și echitabil”.

Reguli mai stricte

Guvernul britanic a anunțat modificări importante: solicitanții vor primi doar protecție temporară, iar cazurile vor fi revizuite la fiecare 30 de luni.

Cu toate acestea, intermediarii implicați în astfel de practici par neîngrijorați. Una dintre consiliere avertiza: „Au făcut-o deja. Cine știe ce altceva ar putea face mâine sau poimâine?”

În replică, Ministerul britanic de Interne a declarat: „Oricine este prins încercând să exploateze sistemul se va confrunta cu toată legea, inclusiv cu expulzarea din Regatul Unit.”