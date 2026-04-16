Marea Britanie se pregătește pentru o posibilă penurie de alimente

În acest scenariu, furnizarea de dioxid de carbon (CO2), un produs secundar al producției de îngrășăminte din gaze naturale, ar putea scădea cu 18%, afectând numeroase sectoare, inclusiv agricultura și prelucrarea alimentelor, potrivit Le Figaro. Acest gaz este utilizat la sacrificarea porcilor și a păsărilor de curte, precum și pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor ambalate. Fabricile de bere care îl utilizează în producția de bere ar putea fi, de asemenea, afectate.

„Nu vreau să comentez o scurgere de informații, dar acum informațiile au ieșit la iveală și sper că oamenii sunt liniștiți că lucrăm la asta”, a declarat Peter Kyle, secretarul pentru afaceri și comerț, pentru Sky News. Ministrul a încercat însă să minimalizeze problema, afirmând că problema aprovizionării cu CO2 „nu este un motiv de îngrijorare pentru economia noastră în acest moment”.

„Deocamdată, nu există motive de îngrijorare”, a insistat el, referindu-se la măsurile deja luate de guvern, cum ar fi repornirea temporară a unei unități de producție de CO2, grație unei subvenții publice de 100 de milioane de lire sterline. O scădere a ofertei de CO2 nu ar trebui să provoace penurii majore pe rafturile supermarketurilor, dar va reduce varietatea produselor vândute, potrivit The Times, care a obținut o copie a documentului care prezintă acest scenariu.

Guvernul are în vedere măsuri

Pentru a aborda această situație, guvernul are în vedere diverse măsuri, cum ar fi prioritizarea sectoarelor sănătății și a celui nuclear civil, unde CO2 este utilizat pentru răcirea stocurilor de sânge și organe și a vaccinurilor, precum și în generarea de energie electrică. De asemenea, ar putea obliga companiile producătoare de CO2 să își mărească producția. Un proiect de lege care să acorde guvernului puteri speciale pentru a le obliga să facă acest lucru ar putea fi introdus în Parlament, dacă este necesar.