Marea Britanie se pregătește pentru o posibilă penurie de alimente

Guvernul britanic se teme că potențiale lipsuri de dioxid de carbon ar putea afecta industria alimentară și pregătește planuri de contingență în cazul în care Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată până în vară din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
16 apr. 2026, 16:18, Știri externe

În acest scenariu, furnizarea de dioxid de carbon (CO2), un produs secundar al producției de îngrășăminte din gaze naturale, ar putea scădea cu 18%, afectând numeroase sectoare, inclusiv agricultura și prelucrarea alimentelor, potrivit Le Figaro. Acest gaz este utilizat la sacrificarea porcilor și a păsărilor de curte, precum și pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor ambalate. Fabricile de bere care îl utilizează în producția de bere ar putea fi, de asemenea, afectate.

„Nu vreau să comentez o scurgere de informații, dar acum informațiile au ieșit la iveală și sper că oamenii sunt liniștiți că lucrăm la asta”, a declarat Peter Kyle, secretarul pentru afaceri și comerț, pentru Sky News. Ministrul a încercat însă să minimalizeze problema, afirmând că problema aprovizionării cu CO2 „nu este un motiv de îngrijorare pentru economia noastră în acest moment”.

„Deocamdată, nu există motive de îngrijorare”, a insistat el, referindu-se la măsurile deja luate de guvern, cum ar fi repornirea temporară a unei unități de producție de CO2, grație unei subvenții publice de 100 de milioane de lire sterline. O scădere a ofertei de CO2 nu ar trebui să provoace penurii majore pe rafturile supermarketurilor, dar va reduce varietatea produselor vândute, potrivit The Times, care a obținut o copie a documentului care prezintă acest scenariu.

Guvernul are în vedere măsuri

Pentru a aborda această situație, guvernul are în vedere diverse măsuri, cum ar fi prioritizarea sectoarelor sănătății și a celui nuclear civil, unde CO2 este utilizat pentru răcirea stocurilor de sânge și organe și a vaccinurilor, precum și în generarea de energie electrică. De asemenea, ar putea obliga companiile producătoare de CO2 să își mărească producția. Un proiect de lege care să acorde guvernului puteri speciale pentru a le obliga să facă acest lucru ar putea fi introdus în Parlament, dacă este necesar.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
Libertatea
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
CSID
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor