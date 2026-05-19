Europol a blocat peste 14.000 de conturi și postări asociate Gărzilor Revoluționare din Iran în 19 țări

Potrivit autorităților europene, citate de Euronews, anchetatorii Europol au eliminat peste 14.200 de postări, conturi și linkuri asociate IRGC, inclusiv principalul cont de pe platforma X al organizației, care avea peste 150.000 de urmăritori.

Operațiune desfășurată în 19 state

Acțiunea a fost coordonată de unitatea EU Internet Referral Unit din cadrul Europol și s-a desfășurat între 13 februarie și 28 aprilie. La operațiune au participat autorități din 19 state, printre care Franța, Germania, Italia, Spania, Suedia și Statele Unite. Investigatorii spun că IRGC dezvoltase o rețea digitală complexă, extinsă pe platforme sociale, servicii de streaming, bloguri și site-uri independente.

Propagandă în mai multe limbi și videoclipuri generate cu AI

Conținutul identificat era distribuit în arabă, engleză, franceză, persană, spaniolă și indoneziană și combina mesaje politice cu discursuri despre martiriu religios. Potrivit Europol, anchetatorii au găsit inclusiv videoclipuri generate cu inteligență artificială care glorificau IRGC. În acestea, se cereau represalii în numele fostului lider suprem iranian Ali Khamenei. Autoritățile europene susțin că rețeaua utiliza furnizori de hosting din mai multe jurisdicții, inclusiv din Rusia și SUA, pentru a menține active site-urile chiar și după blocări repetate. Anchetatorii au descoperit și dovezi privind folosirea criptomonedelor pentru finanțarea operațiunilor digitale. Această metodă ar fi permis evitarea sancțiunilor internaționale și a controalelor financiare clasice.

UE a desemnat IRGC organizație teroristă în februarie

Uniunea Europeană a inclus oficial IRGC pe lista organizațiilor teroriste la 19 februarie 2026, oferind astfel baza legală pentru măsuri împotriva infrastructurii sale online. Europol a precizat că operațiunea face parte din strategia europeană ProtectEU privind securitatea internă și că investigațiile vor continua împreună cu statele membre și companiile din tehnologie.