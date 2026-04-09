De ce sunt consumatorii sfătuiți să evite codul pescuit în Marea Britanie

Organizația de mediu Marine Conservation Society (MCS) a retrogradat codul pescuit în Marea Britanie la cel mai slab calificativ în ghidul său pentru consumul responsabil de pește, cunoscut sub numele de Good Fish Guide. Ghidul este utilizat de consumatori și companii pentru a face alegeri sustenabile în ceea ce privește produsele din pește și fructe de mare, mai arată The Guardian.

Populațiile de cod sunt în declin de ani de zile

Potrivit MCS, populațiile de cod din apele britanice sunt în scădere continuă încă din 2015. Principala cauză este pescuitul excesiv, însă schimbările temperaturii apei și alte presiuni asupra ecosistemului marin au afectat și ele reproducerea și supraviețuirea exemplarelor tinere. Consiliul Internațional pentru Explorarea Mării (ICES) a recomandat anul trecut o politică de captură zero pentru anul 2026 în Marea Nordului și în zonele învecinate. Specialiștii au avertizat că pescuitul comercial ar putea reduce populațiile sub nivelul necesar pentru reproducerea sigură a speciei.

Recomandarea privind captură zero nu a fost aplicată integral. În decembrie, guvernul britanic a anunțat o reducere cu 44% a cotelor de pescuit pentru cod în 2026. Anunțul a venit în urma negocierilor anuale cu Uniunea Europeană și Norvegia privind gestionarea stocurilor comune. Potrivit reprezentanților industriei, pescarii au acceptat cu resemnare reducerea cotelor. Ei au observat clar că numărul capturilor este mai mic decât în anii precedenți.

Alternative recomandate pentru consumatori

În ghidul său actualizat, Marine Conservation Society recomandă evitarea completă a codului pescuit în Marea Britanie. De asemenea se cere orientarea către alternative mai sustenabile. Printre acestea se numără codul pescuit în Islanda, unde populațiile sunt considerate stabile. Se recomandă și specii precum merluciul european sau eglefinul capturat în Marea Nordului sau în vestul Scoției. De asemenea, sunt recomandate produse provenite din acvacultură sau pescuit sustenabil, precum midii albastre sau păstrăv de apă dulce.

Organizația avertizează că probleme similare au fost observate recent și în cazul altor specii, precum macroul. Supraexploatarea provocată de disputele privind cotele de pescuit a dus la eliminarea macroului din lista recomandărilor ghidului. Marine Conservation Society spune că autoritățile trebuie să adopte măsuri mai ferme pentru protejarea stocurilor de pește și pentru promovarea metodelor de pescuit cu impact redus asupra mediului.