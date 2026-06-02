Prima pagină » Știri externe » Taifunul Jangmi lovește sudul Japoniei. Avertisment pentru românii care călătoresc în zonă

Taifunul Jangmi lovește sudul Japoniei. Avertisment pentru românii care călătoresc în zonă

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Japonia, după ce autoritățile locale au instituit un avertisment de furtună puternică în arhipelagul Okinawa, afectat de taifunul Jangmi.
Taifunul Jangmi lovește sudul Japoniei. Avertisment pentru românii care călătoresc în zonă
Andreea Tobias
02 iun. 2026, 10:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Românii aflați în zonă sunt sfătuiți să manifeste prudență și să urmărească recomandările autorităților locale.

Rafalele puternice de vânt și precipitațiile abundente afectează transportul naval, rutier, feroviar și aerian în sudul Japoniei.

Autoritățile avertizează că ploile, care pot ajunge la 400 de milimetri, cresc riscul producerii unor alunecări de teren.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze permanent cu privire la evoluția condițiilor meteorologice și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Valentin Stan: Politicienii români nu au fost în stare să invoce Articolul 4 al NATO, dar au declanșat o ședință ONU din care nu va ieși absolut niciun rezultat
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
„Apocalipsa AI” a ajuns și în România. Valuri de concedieri la marile companii IT din țara noastră
Libertatea
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia