Taifunul Jangmi lovește sudul Japoniei. Avertisment pentru românii care călătoresc în zonă

Românii aflați în zonă sunt sfătuiți să manifeste prudență și să urmărească recomandările autorităților locale.

Rafalele puternice de vânt și precipitațiile abundente afectează transportul naval, rutier, feroviar și aerian în sudul Japoniei.

Autoritățile avertizează că ploile, care pot ajunge la 400 de milimetri, cresc riscul producerii unor alunecări de teren.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze permanent cu privire la evoluția condițiilor meteorologice și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate.