Valurile de căldură cresc riscul de nașteri premature în Europa, arată un studiu

Cercetarea, publicată în revista științifică Environment International, a analizat 36,6 milioane de nașteri înregistrate pe timpul verii în 250 de orașe din 13 țări europene între 1979 și 2019. Rezultatele indică faptul că temperaturile ridicate reprezintă un factor important care poate declanșa travaliul înainte de termen, mai arată Euronews.

Mii de nașteri premature sunt asociate cu temperaturile ridicate

Potrivit studiului, aproximativ 1,41% dintre toate nașterile premature din sezonul cald pot fi atribuite expunerii la căldură. În zilele cu temperaturi moderat ridicate, riscul de naștere prematură crește cu 2,8%, iar în timpul episoadelor de căldură extremă ajunge la 3,8%. Specialiștii avertizează că bebelușii născuți înainte de săptămâna 37 de sarcină se confruntă cu un risc mai mare de mortalitate și cu probleme de sănătate care pot avea efecte pe termen lung.

Spania și Italia, printre cele mai afectate țări

Analiza arată că impactul temperaturilor ridicate diferă semnificativ de la o țară la alta. Spania a înregistrat cea mai mare rată a nașterilor premature asociate căldurii, cu 1.080 de cazuri la un milion de nașteri în sezonul cald. Orașul León a fost identificat drept zona cea mai afectată. Pe următoarele locuri s-au situat Italia, cu 974 de cazuri la un milion de nașteri, și Estonia, cu 814 cazuri. La polul opus s-a aflat Elveția, care a avut cea mai redusă rată dintre țările analizate, cu 628 de cazuri la un milion de nașteri.

Autorii studiului subliniază că efectele căldurii sunt influențate și de factori sociali și economici. Mamele tinere, cele singure, femeile cu un nivel redus de educație sau cele aflate într-o situație economică vulnerabilă par să fie mai expuse riscului de naștere prematură cauzată de temperaturile ridicate. Perioada cea mai sensibilă este intervalul dintre săptămânile 31 și 40 de sarcină, când probabilitatea declanșării premature a travaliului este cea mai mare.

Cum afectează căldura organismul unei femei însărcinate

Cercetătorii explică faptul că temperaturile ridicate pot crește temperatura corporală și pot declanșa contracții uterine. De asemenea, deshidratarea afectează echilibrul mineralelor esențiale, precum calciul și magneziul, și poate reduce fluxul sanguin către placentă. În plus, căldura favorizează procese inflamatorii și stresul oxidativ la nivel celular, factori care pot influența dezvoltarea fătului și pot accelera pregătirea organismului pentru naștere.

Femeile însărcinate sunt considerate o categorie deosebit de vulnerabilă deoarece organismul lor produce mai multă căldură în timpul sarcinii și elimină mai greu excesul termic.

Europa se confruntă cu episoade de căldură tot mai intense

Studiul a fost publicat după un sfârșit de lună mai marcat de temperaturi neobișnuit de ridicate în mai multe regiuni ale Europei. În unele zone, valorile termice au depășit cu 10 până la 15 grade Celsius mediile obișnuite pentru această perioadă a anului. Cercetătorii avertizează că, pe măsură ce valurile de căldură devin mai frecvente și mai intense, impactul lor asupra sănătății publice, inclusiv asupra femeilor însărcinate și nou-născuților, ar putea deveni o problemă tot mai importantă pentru sistemele medicale europene.