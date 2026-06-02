Serbia refuză Uniunea Europeană din cauza rușilor

Serbia refuză să îndeplinească una dintre condițiile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele sârb a anunțat că țara sa nu va introduce vize pentru cetățenii ruși ceea ce pune sub semnul întrebării aderarea la blocul comunitar.
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
02 iun. 2026, 10:37, Politic
Serbia nu va introduce vize pentru cetățenii ruși, potrivit NEXTA.

„O astfel de decizie nu va fi luată. Chiar dacă cineva o va lua, ea va fi revocată imediat”, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.

Serbia refuză Uniunea Europeană care a solicitat alinierea politicii de vize ceea ce ar impune vize pentru ruşi. De asemenea, Serbiei i se cere să reducă numărul de permise de şedere şi de cetăţenie eliberate ruşilor.

Conform unor surse, oficialii de la Bruxelles au solicitat omologilor de la Belgrad să reducă cu 50% numărul permiselor eliberate. Acestea sunt condiții privind integrarea europeană, nerespectarea lor putând duce la suspendarea negocierilor.

Serbia și vizele în UE

De asemenea, dacă autoritățile din Serbia nu respectă solicitările, s-ar putea ajunge la încetarea regimului fără vize cu UE.

Solicitările au fost făcute deoarece dobândirea cetăţeniei sârbe de către ruşi sau intrarea acestora în UE fără viză ar putea „prezenta riscuri potenţiale pentru securitatea UE”. În plus, UE cere Serbiei să anuleze zborurile directe către Rusia și să renunţe la contractul de gaze cu Gazprom.

