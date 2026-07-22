Masă „de lux” cu furnici la desert. Cum era pregătită mâncarea într-un restaurant cu stele Michelin

Furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consum uman conform legislației din Coreea de Sud. Lista insectelor permise include lăcuste, greieri și alte specii autorizate.

Procurorii au solicitat luni și amendarea restaurantului, care deține două stele Michelin, cu 20 de milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 13.500 de dolari).

Proprietarul a recunoscut că a servit furnici, însă a susținut că acestea reprezentau doar o „mică parte” din meniul de degustare cu 15 feluri, potrivit BBC. Furnicile erau folosite ca topping pentru sorbeturi. Clienților li se spunea că pot alege și variante fără insecte.

Problema, descoperită după mai multe recenzii

Cazul a ieșit la iveală după ce oficialii Ministerului Siguranței Alimentare și Medicamentelor au descoperit recenzii publicate online de clienți, însoțite de fotografii ale preparatelor presărate cu furnici.

Anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici, importate din Statele Unite și Thailanda, au fost folosite în diverse preparate pe parcursul a patru ani.

Autoritățile sanitare au constatat, de asemenea, că furnicile utilizate de restaurant conțineau „de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite”.

În Coreea de Sud, aprobarea insectelor pentru consum alimentar se bazează pe mai multe criterii, printre care siguranța alimentară, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea creșterii și procesării acestora în condiții igienice.

Cum s-a apărat propietarul

În apărarea sa, proprietarul restaurantului a afirmat că doar 60% dintre clienți au ales să încerce furnicile, în timp ce restul au primit alternative precum oțet fermentat sau flori comestibile.

Acesta a mai susținut că restaurante din alte țări, inclusiv Australia, Danemarca și Regatul Unit, folosesc de asemenea furnici ca ingredient.

În Coreea de Sud există zece restaurante cu două stele Michelin, toate situate în capitala Seul.

Ghidul Michelin acordă până la trei stele restaurantelor în funcție de calitatea ingredientelor, măiestria gustului, tehnica de gătit, personalitatea bucătarului și consecvența preparatelor.

Două stele Michelin indică restaurante care oferă o bucătărie „excelentă” și care „merită un ocol”, potrivit criteriilor ghidului.

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie.