Prima pagină » Știri externe » Masă „de lux” cu furnici la desert. Cum era pregătită mâncarea într-un restaurant cu stele Michelin

Masă „de lux” cu furnici la desert. Cum era pregătită mâncarea într-un restaurant cu stele Michelin

Procurorii sud-coreeni au cerut o pedeapsă de un an de închisoare pentru proprietarul unui restaurant cu stele Michelin, acuzat că a folosit furnici drept garnitură pentru desert.
Masă „de lux” cu furnici la desert. Cum era pregătită mâncarea într-un restaurant cu stele Michelin
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
22 iul. 2026, 19:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Furnicile nu se numără printre cele 10 specii de insecte aprobate pentru consum uman conform legislației din Coreea de Sud. Lista insectelor permise include lăcuste, greieri și alte specii autorizate.

Procurorii au solicitat luni și amendarea restaurantului, care deține două stele Michelin, cu 20 de milioane de woni sud-coreeni (aproximativ 13.500 de dolari).

Proprietarul a recunoscut că a servit furnici, însă a susținut că acestea reprezentau doar o „mică parte” din meniul de degustare cu 15 feluri, potrivit BBC. Furnicile erau folosite ca topping pentru sorbeturi. Clienților li se spunea că pot alege și variante fără insecte.

Problema, descoperită după mai multe recenzii

Cazul a ieșit la iveală după ce oficialii Ministerului Siguranței Alimentare și Medicamentelor au descoperit recenzii publicate online de clienți, însoțite de fotografii ale preparatelor presărate cu furnici.

Anchetatorii estimează că aproximativ 49.000 de furnici, importate din Statele Unite și Thailanda, au fost folosite în diverse preparate pe parcursul a patru ani.

Autoritățile sanitare au constatat, de asemenea, că furnicile utilizate de restaurant conțineau „de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite”.

În Coreea de Sud, aprobarea insectelor pentru consum alimentar se bazează pe mai multe criterii, printre care siguranța alimentară, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea creșterii și procesării acestora în condiții igienice.

Cum s-a apărat propietarul

În apărarea sa, proprietarul restaurantului a afirmat că doar 60% dintre clienți au ales să încerce furnicile, în timp ce restul au primit alternative precum oțet fermentat sau flori comestibile.

Acesta a mai susținut că restaurante din alte țări, inclusiv Australia, Danemarca și Regatul Unit, folosesc de asemenea furnici ca ingredient.

În Coreea de Sud există zece restaurante cu două stele Michelin, toate situate în capitala Seul.

Ghidul Michelin acordă până la trei stele restaurantelor în funcție de calitatea ingredientelor, măiestria gustului, tehnica de gătit, personalitatea bucătarului și consecvența preparatelor.

Două stele Michelin indică restaurante care oferă o bucătărie „excelentă” și care „merită un ocol”, potrivit criteriilor ghidului.

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Extrem de grav la Brăila. Unul dintre inculpații din clanul Buricea s-a dus la un polițist de investigații criminale acasă. Omul legii a apelat 112
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Scăderea deficitului bugetar arată că măsurile lui Bolojan funcționează, dar suntem doar la jumătatea drumului, arată economiștii. „Dacă creditorii se supără, îți închid lumina în trei săptămâni”
Libertatea
A cumpărat un fost WC public cu 35.000 de lire și l-a transformat într-o locuință modernă cu două dormitoare. Acum vrea să obțină aproape de zece ori mai mult
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia