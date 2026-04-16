Texas: 27 de victime într-o tabără creștină de fete. Evacuarea mai devreme ar fi salvat vieți, spun martorii

Mărturia a fost făcută în cadrul unei audieri de trei zile privind privind planul de redeschidere a taberei, pe care familiile victimelor îl contestă. Potrivit NBC News, cazul scoate la iveală decizii întârziate și lipsa unui plan clar de evacuare în timpul inundației din 4 iulie 2025, produsă în cursul nopții, pe râul Guadalupe River din Texas, în Statele Unite.

Evacuarea nu a fost ordonată la timp

Agentul de securitate Glenn Juenke, angajat al taberei în noaptea inundațiilor, a spus că decizia de a trimite un grup de fete spre un teren mai înalt i-a aparținut și nu a fost rezultatul unui ordin oficial al conducerii taberei sau al autorităților.

El a declarat că nu își amintește ca participanții, consilierii sau personalul să fi fost instruiți anterior despre ce trebuie să facă în cazul unei evacuări de urgență. În plus, un anunț de urgență afișat în cabane, verificat de autorități cu doar două zile înainte, le indica fetelor să rămână în interior până la noi instrucțiuni.

Avocații familiilor victimelor susțin că tocmai lipsa unor ordine clare de evacuare a contribuit la bilanțul tragic. În total, 27 de persoane au murit — 25 de fete aflate în tabără și două consiliere adolescente, printre victime fiind și o fetiță de 8 ani, precum și coproprietarul taberei.

Decizii luate în mijlocul dezastrului

În timpul furtunii, agentul de securitate audiat a ajutat la mutarea unor fete într-o clădire cu două etaje, alături de conducerea taberei. Ulterior, a fost nevoit să abandoneze camionul cu care transporta copiii, din cauza apei care crescuse rapid și făcea imposibilă înaintarea, și să continue pe jos.

El a spus că a ordonat unui grup de copii să fugă spre un deal, apoi a rămas blocat într-una dintre cabane, unde apa ajunsese până la brâu. Fetele au fost urcate pe saltele gonflabile și au plutit ore întregi până la retragerea apelor.

„A fost o noapte lungă. Ne mușcau furnicile, erau păianjeni… Fetele au făcut tot ce le-am spus”, a declarat acesta în instanță. Nicio persoană din acel grup nu a murit.

Împotriva redeschiderii taberei

Planul de redeschidere a taberei creștine de fete Camp Mystic a stârnit critici puternice din partea familiilor, iar licența unității este în continuare analizată de autoritățile sanitare de stat. Un judecător a dispus, luna trecută, ca zonele afectate să fie păstrate ca probe pentru procesele aflate în desfășurare, decizie care este contestată în instanță.

Ar fi putut fi salvate, spun părinții

Unul dintre avocații familiilor a susținut că tragedia ar fi putut fi evitată dacă ar fi fost transmis un ordin de evacuare înainte de ora 3 dimineața, folosind sistemele de comunicare ale taberei.

De cealaltă parte, martorii din rândul personalului susțin că au făcut tot ce era posibil în condițiile date.