Comisia Europeană aprobă 14,3 milioane de euro pentru România, în urma inundațiilor de anul trecut

România va primi 14,3 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru indundațiile de anul trecut. Suma a fost aprobată de Comisia Europeană, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana-Nadina Dogioiu.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Ioana Târziu
21 mai 2026, 15:43, Economic
În urma ședinței de Guvern de joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana-Nadina Dogioiu, a transmis că România va primi 14,3 milioane de euro de la UE.

Banii vin în urma implementării grantului din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Suma a fost aprobată de Comisia Europeană.

Zeci de persoane evacuate în mai – iunie 2025

Suma va fi folosită pentru acoperirea unei părți din cheltuiele generate din cauza inundațiilor extreme produse începând cu luna mai 2025.

În perioada mai-iunie 2025, 125 de persoane din județele Brașov, Covasna și Harghita au fost evacuate în urma inundațiilor. Alte 27 de persoane au fost izolate în județul Neamț. Inundațiile au afectat și Salina Praid.

