Europenii călătoresc mai mult în 2026, dar aleg să rămână aproape de casă

Intenția de a călători a ajuns la 81%, cu patru puncte procentuale peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Cea mai mare creștere a fost observată în rândul persoanelor cu vârste între 45 și 54 de ani. În această categorie, 86% spun că intenționează să plece în vacanță.

Aproape două treimi dintre respondenți, respectiv 64%, plănuiesc să călătorească în interiorul Europei.

Totodată, 55% estimează că vor avea cel puțin două vacanțe în următoarele șase luni, potrivit datelor incluse în studiul realizat de Comisia Europeană pentru Turism (ETC).

Sudul Europei rămâne principala destinație

Europa de Sud și regiunea mediteraneană continuă să fie cele mai căutate destinații. Acestea sunt preferate de 61% dintre europenii care intenționează să călătorească, cu patru puncte procentuale peste nivelul de anul trecut.

Spania conduce clasamentul destinațiilor, fiind aleasă de 14% dintre respondenți. Urmează Italia, cu 12%, Franța, cu 8%, și Grecia, cu 7%.

Vacanțele la mare rămân principala opțiune, urmate de călătoriile culturale și city break-urile. Tot mai mulți turiști caută însă experiențe diferite.

Deși interesul pentru destinațiile turistice consacrate a crescut la 48%, majoritatea europenilor, respectiv 52%, preferă locuri mai puțin cunoscute.

În plus, 11% spun că evitarea zonelor aglomerate influențează alegerea destinației, iar 9% consideră supraaglomerarea una dintre principalele preocupări atunci când își planifică vacanța.

Siguranța și costurile cântăresc tot mai mult

Siguranța este principalul criteriu în alegerea unei destinații, fiind menționată de 20% dintre respondenți. Aceasta este urmată de vremea favorabilă, cu 15%, și de ofertele avantajoase, cu 14%.

Costurile continuă să reprezinte principala preocupare a turiștilor. Creșterea prețurilor pentru călătorii este invocată de 22% dintre respondenți, iar situația financiară personală de 17%.

Evoluțiile geopolitice influențează, de asemenea, planurile de vacanță. Procentul celor preocupați de conflictul din Orientul Mijlociu s-a dublat într-un an, de la 7% la 14%. Alți 11% spun că războiul din Ucraina le influențează deciziile privind călătoriile.

În ciuda creșterii prețului combustibililor și a costurilor de transport, avionul rămâne principalul mijloc de deplasare, preferat de 53% dintre turiști.

Schimbările climatice modifică planurile de vacanță

Studiul arată că 76% dintre europeni țin cont de efectele schimbărilor climatice atunci când își planifică vacanțele. Dintre cei care își adaptează planurile, 16% aleg destinații cu temperaturi mai blânde.

Alți 15% evită zonele expuse valurilor de căldură sau verifică prognoza meteo înainte de rezervare.

Două treimi dintre respondenți spun că și-ar modifica planurile dacă ar exista fenomene meteorologice extreme sau avertizări oficiale privind siguranța.

Vara rămâne perioada preferată pentru vacanțe

Perioada iunie-septembrie continuă să concentreze cele mai multe planuri de călătorie. Nu mai puțin de 86% dintre respondenți spun că vor pleca în vacanță în lunile de vară. Interesul pentru vacanțele din iunie a crescut cu trei puncte procentuale față de anul trecut.

În privința cheltuielilor, cele mai multe persoane estimează un buget cuprins între 1.500 și 2.500 de euro. Această categorie reprezintă 29% dintre respondenți. Cele mai mari cheltuieli sunt planificate pentru cazare, alimentație și activități turistice.

Studiul evidențiază schimbarea preferințelor turiștilor

Președintele Comisiei Europene pentru Turism, Miguel Sanz, afirmă că europenii continuă să acorde o importanță ridicată călătoriilor, chiar dacă contextul economic și geopolitic este mai dificil.

Potrivit acestuia, turiștii nu renunță la vacanțe, ci analizează mai atent siguranța, costurile și condițiile climatice înainte de a alege o destinație.

În același timp, interesul pentru destinațiile consacrate rămâne ridicat, însă tot mai mulți europeni caută locuri mai puțin cunoscute și experiențe noi.

Studiul face parte din seria Monitoring Sentiment for Intra-European Travel (Wave 25), realizată de Comisia Europeană pentru Turism (European Travel Commission – ETC). Raportul analizează intențiile de călătorie ale europenilor pentru perioada iunie-noiembrie 2026 și urmărește modul în care factori precum situația economică, conflictele geopolitice și schimbările climatice influențează alegerea destinațiilor și comportamentul turiștilor.